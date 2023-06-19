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Müge Anlı ile Tatlı Sert 19 Haziran Pazartesi canlı izle

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Giriş: 19.06.2023 10:50
Güncelleme:19.06.2023 10:50
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (19 Haziran 2023 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 19 Haziran Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Uludağ'ın eteğinde 74 yaşındaki maceracı! 2 katlı mağara ve 2 arkadaşı... Aksiyon filmlerini andıran iddialar! Kadri Fidan hazina ararken mi kayboldu? Ailesini arayan öğretmen, ne annesini tanıdı ne babasını... Uykularını kaçıran rüyalar. Anneye yazılan şiirler... Bahtiyar Kadayıf'ın aile özlemi... Anneanne, kızı ve torunu kayıp 3 kuşak! İddiaların odağındaki eşler, endişeli yeğen... Kevser Ercan, kızı Büşra ve torunu Erdem'in kaybı! Kaçarak evlendiler, ev sahibi olmak isterken paralarından oldular! Suçlamaların yöneldiği kayınvalide ve sevgilisi. Yitip giden on binlerce lira! Bilgehan çiftinin dolandırılma iddiası... Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (19 Haziran 2023 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

19 Haziran Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Uludağ'ın eteğinde 74 yaşındaki maceracı! 2 katlı mağara ve 2 arkadaşı... Aksiyon filmlerini andıran iddialar! Kadri Fidan hazina ararken mi kayboldu? Ailesini arayan öğretmen, ne annesini tanıdı ne babasını... Uykularını kaçıran rüyalar. Anneye yazılan şiirler... Bahtiyar Kadayıf'ın aile özlemi... Anneanne, kızı ve torunu kayıp 3 kuşak! İddiaların odağındaki eşler, endişeli yeğen... Kevser Ercan, kızı Büşra ve torunu Erdem'in kaybı! Kaçarak evlendiler, ev sahibi olmak isterken paralarından oldular! Suçlamaların yöneldiği kayınvalide ve sevgilisi. Yitip giden on binlerce lira! Bilgehan çiftinin dolandırılma iddiası... Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

19 Haziran Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT CANLI İZLE

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