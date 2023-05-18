Müge Anlı ile Tatlı Sert 18 Mayıs Perşembe tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (18 Mayıs 2023 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 18 Mayıs Perşembe günü canlı yayınlanan programda; kaçırıldı, ahıra bırakıldı! Gözyaşları eşliğinde anne kız kavuşması, adli kontrol şartı getirilen isimler... Olay gecesi görüntüye yansıyan kişi kim? Aynı ifade, ortak şüphe! 312 saat esir tutulan Eşmi Akıncı mucizesi! Misafirleri varken hazırlanıp makyaj yaptı, onları yolculayıp sırra kadem bastı! Kandırıldı şüphesi, bir anne babanın endişesi! 32 yaşındaki Fadime Parlak’ın kaybı! 94 yaşında kayıp bir adam, babasını arayan evlat! Hayalini mi gerçekleştirdi? Zarar mı gördü? Rasim Kuyucak’ın kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (18 Mayıs 2023 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

18 Mayıs Perşembe günü canlı yayınlanan programda; kaçırıldı, ahıra bırakıldı! Gözyaşları eşliğinde anne kız kavuşması, adli kontrol şartı getirilen isimler... Olay gecesi görüntüye yansıyan kişi kim? Aynı ifade, ortak şüphe! 312 saat esir tutulan Eşmi Akıncı mucizesi! Misafirleri varken hazırlanıp makyaj yaptı, onları yolculayıp sırra kadem bastı! Kandırıldı şüphesi, bir anne babanın endişesi! 32 yaşındaki Fadime Parlak'ın kaybı! 94 yaşında kayıp bir adam, babasını arayan evlat! Hayalini mi gerçekleştirdi? Zarar mı gördü? Rasim Kuyucak'ın kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

18 Mayıs Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.