Müge Anlı ile Tatlı Sert 18 Eylül Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (18 Eylül 2023 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 18 Eylül Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 90 yaşındaki Ayşe Kaygısız’ın Maviş özlemi, beklenen kelime, gerçekleşen mucize! Ayşe Teyze kuşuna kavuşuyor! Kiraz hasadından sonra eşiyle tartıştı, o gün sırra kadem bastı! Gelinini havalı gören kayınpeder, kuşkulu açıklamalar! Bedriye Kılıç’ın şüpheli kaybı! Evine giremeden kaybolan 4 çocuk annesi, olayların merkezindeki isimler, takıntılar, tanıklar, şüpheli buluşma! Takip altıda mıydı? Keziban Eryılmaz öldürüldü mü? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (18 Eylül 2023 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

18 Eylül Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 90 yaşındaki Ayşe Kaygısız'ın Maviş özlemi, beklenen kelime, gerçekleşen mucize! Ayşe Teyze kuşuna kavuşuyor! Kiraz hasadından sonra eşiyle tartıştı, o gün sırra kadem bastı! Gelinini havalı gören kayınpeder, kuşkulu açıklamalar! Bedriye Kılıç'ın şüpheli kaybı! Evine giremeden kaybolan 4 çocuk annesi, olayların merkezindeki isimler, takıntılar, tanıklar, şüpheli buluşma! Takip altıda mıydı? Keziban Eryılmaz öldürüldü mü? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

18 Eylül Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.