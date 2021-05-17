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Müge Anlı ile Tatlı Sert 17 Mayıs Pazartesi canlı yayın izle - 17.05.2021

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Giriş: 17.05.2021 10:18
Güncelleme:17.05.2021 10:18
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (17 Mayıs 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 17 Mayıs Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Lütfiye Gündüz’ün kaybıyla Nezen Germiyen cinayetinde çember daralıyor! 27 yıl önce evlatlık verdiler, ne gözyaşları dindi ne hasretleri... Akkuş ailesinin kızlarını arama öyküsü! 19 yaşındaki kayıp gençle ilgili sıcak gelişme! Biri 20 diğer 8 yıl önce kayboldu, her ikisinden de hiçbir haber alınamadı! 2 kadının da konuştuğu son isim, çarpıcı bağlantı! Lütfiye Gündüz ile Şehnaz Kahraman arasındaki bağ ne? Her iki kadına da ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (17 Mayıs 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

17 Mayıs Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Lütfiye Gündüz'ün kaybıyla Nezen Germiyen cinayetinde çember daralıyor! 27 yıl önce evlatlık verdiler, ne gözyaşları dindi ne hasretleri... Akkuş ailesinin kızlarını arama öyküsü! 19 yaşındaki kayıp gençle ilgili sıcak gelişme! Biri 20 diğer 8 yıl önce kayboldu, her ikisinden de hiçbir haber alınamadı! 2 kadının da konuştuğu son isim, çarpıcı bağlantı! Lütfiye Gündüz ile Şehnaz Kahraman arasındaki bağ ne? Her iki kadına da ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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17 Mayıs Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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