CANLI İZLE: Müge Anlı 17 Aralık Perşembe

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (17 Aralık 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 17 Aralık Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 21 gün önce kaybolmuştu, gözaltında 3. gün! Şüpheli 2 yeğen ve bir ağabey, tek tek ortaya çıkan detaylar... Sorguda kim, ne söyledi? Mustafa Özbay’ın kayıp soruşturmasında gelişmeler! İzmir’deki şüpheli kayıp dosyası! İddialar, tuhaf ilişkiler... 70 yaşındaki Hamdi Kılıç nerede? Bir anda kayboldu, yeğeni yıllarca oyaladı... Kıyafetlere ne oldu? Hüseyin Cura’nın şüpheli kaybı! Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (17 Aralık 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

17 Aralık Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 21 gün önce kaybolmuştu, gözaltında 3. gün! Şüpheli 2 yeğen ve bir ağabey, tek tek ortaya çıkan detaylar... Sorguda kim, ne söyledi? Mustafa Özbay'ın kayıp soruşturmasında gelişmeler! İzmir'deki şüpheli kayıp dosyası! İddialar, tuhaf ilişkiler... 70 yaşındaki Hamdi Kılıç nerede? Bir anda kayboldu, yeğeni yıllarca oyaladı... Kıyafetlere ne oldu? Hüseyin Cura'nın şüpheli kaybı! Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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