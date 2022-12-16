Müge Anlı ile Tatlı Sert 16 Aralık Cuma canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (16 Aralık 2022 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 16 Aralık Cuma günü canlı yayınlanan programda; emanet parayı sanal dünyada yedi, gerçek dünyaya hoş gelmedi! 2 aileyi birbirine düşüren kardeş, ders niteliğinde açıklama! Ezel Bayraktar yediği tedavi parasını nasıl ödeyecek? Balıkesir’de şüpheli kayıp, geniş çaplı arama çalışması! Elnare Kızmaz için kenetlendiler! Eşinin işaret ettiği noktalar, sıcağı sıcağına araştırmalar! Elnare Kızmaz’ın kaybındaki gelişmeler! 2 aydır ulaşılamayan 2 çocuk babası, ailesinin işaret ettiği kuzen, şüphe ve endişe, kuşku duyulan mesaj... 46 yaşındaki Sedat Özcan’a ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (16 Aralık 2022 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

16 Aralık Cuma günü canlı yayınlanan programda; emanet parayı sanal dünyada yedi, gerçek dünyaya hoş gelmedi! 2 aileyi birbirine düşüren kardeş, ders niteliğinde açıklama! Ezel Bayraktar yediği tedavi parasını nasıl ödeyecek? Balıkesir'de şüpheli kayıp, geniş çaplı arama çalışması! Elnare Kızmaz için kenetlendiler! Eşinin işaret ettiği noktalar, sıcağı sıcağına araştırmalar! Elnare Kızmaz'ın kaybındaki gelişmeler! 2 aydır ulaşılamayan 2 çocuk babası, ailesinin işaret ettiği kuzen, şüphe ve endişe, kuşku duyulan mesaj... 46 yaşındaki Sedat Özcan'a ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

16 Aralık Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.