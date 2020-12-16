CANLI İZLE: Müge Anlı 16 Aralık Çarşamba

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Müge Anlı ile Tatlı Sert 16 Aralık Çarşamba canlı yayın izle - 16.12.2020

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Giriş: 16.12.2020 10:11
Güncelleme:16.12.2020 10:21
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (16 Aralık 2020 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 16 Aralık Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 27 Kasım akşamı kayıplara karışmıştı, savcılık talimat verdi jandarma operasyon başlattı! Mustafa Özbay’ın kaybıyla ilgili gelişmeler! 5 yıl önce kayıplara karışan bir adam, şüpheleri garip olaylar! Hüseyin Cura nerede? Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (16 Aralık 2020 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

16 Aralık Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 27 Kasım akşamı kayıplara karışmıştı, savcılık talimat verdi jandarma operasyon başlattı! Mustafa Özbay'ın kaybıyla ilgili gelişmeler! 5 yıl önce kayıplara karışan bir adam, şüpheleri garip olaylar! Hüseyin Cura nerede? Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 16 ARALIK ÇARŞAMBA CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

16 Aralık Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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