CANLI İZLE: Müge Anlı 16 Aralık Çarşamba

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (16 Aralık 2020 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 16 Aralık Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 27 Kasım akşamı kayıplara karışmıştı, savcılık talimat verdi jandarma operasyon başlattı! Mustafa Özbay’ın kaybıyla ilgili gelişmeler! 5 yıl önce kayıplara karışan bir adam, şüpheleri garip olaylar! Hüseyin Cura nerede? Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (16 Aralık 2020 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

16 Aralık Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 27 Kasım akşamı kayıplara karışmıştı, savcılık talimat verdi jandarma operasyon başlattı! Mustafa Özbay'ın kaybıyla ilgili gelişmeler! 5 yıl önce kayıplara karışan bir adam, şüpheleri garip olaylar! Hüseyin Cura nerede? Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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