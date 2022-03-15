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Müge Anlı ile Tatlı Sert 15 Mart Salı canlı yayın izle

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Giriş: 15.03.2022 10:57
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (15 Mart 2022 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 15 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; Rize’de şüpheli kayıp! Son kavga, inat, öfke, misilleme... 71 yaşındaki Dursun Zehir’e ne oldu? Aşk gözünü kör etti, evini arabasını sattı, yüz binlerce liralık kredi çekti! Boş belgelere imza atıp borçlu şirketi devraldı! Ayten Kahraman’ın 5 buçuk milyonluk dolandırılma hikayesi! Daha yeni baba olmuştu, iş yerinden çıkıp kayboldu! İddiaların odağında iki arkadaş, yanıt aranan sorular! 2008’den beri haber alınamayan Fatih Okuyucu’nun şüpheli kaybı! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (15 Mart 2022 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

15 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; Rize'de şüpheli kayıp! Son kavga, inat, öfke, misilleme... 71 yaşındaki Dursun Zehir'e ne oldu? Aşk gözünü kör etti, evini arabasını sattı, yüz binlerce liralık kredi çekti! Boş belgelere imza atıp borçlu şirketi devraldı! Ayten Kahraman'ın 5 buçuk milyonluk dolandırılma hikayesi! Daha yeni baba olmuştu, iş yerinden çıkıp kayboldu! İddiaların odağında iki arkadaş, yanıt aranan sorular! 2008'den beri haber alınamayan Fatih Okuyucu'nun şüpheli kaybı! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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15 Mart Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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