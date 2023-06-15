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Müge Anlı ile Tatlı Sert 15 Haziran Perşembe canlı yayın izle

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Giriş: 15.06.2023 10:26
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (15 Haziran 2023 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 15 Haziran günü canlı yayınlanan programda; Uludağ’ın eteğinde kaybolan bir adam, ölümsüzlük iksiri ararken define mi buldu? Güvendiği dağlara kar mı yağdı? Sorular ve kuşkular... 74 yaşındaki Kadri Fidan’ın kaybında şüpheli noktalar! Pencereden not attı, evden çıkıp sırra kadem bastı! Ailenin iddiaları, yüreklere su serpen haber! 21 yaşındaki Rukiye ile ilgili sıcak gelişme! Yüreği yanan bir anneanne, 2 yaşındaki torunu için verdiği mücadele, dinmeyen öfke, canlı yayında sevinçten ağlatan gelişme! Fadıma Çoban’ın torunuyla ilgili sıcak gelişme! Ailesine fark ettirmeden evden çıktı, günlerdir haber alınamadı! 13 yaşındaki çocuğumuzun kaybında sıcak gelişme! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (15 Haziran 2023 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

15 Haziran günü canlı yayınlanan programda; Uludağ'ın eteğinde kaybolan bir adam, ölümsüzlük iksiri ararken define mi buldu? Güvendiği dağlara kar mı yağdı? Sorular ve kuşkular... 74 yaşındaki Kadri Fidan'ın kaybında şüpheli noktalar! Pencereden not attı, evden çıkıp sırra kadem bastı! Ailenin iddiaları, yüreklere su serpen haber! 21 yaşındaki Rukiye ile ilgili sıcak gelişme! Yüreği yanan bir anneanne, 2 yaşındaki torunu için verdiği mücadele, dinmeyen öfke, canlı yayında sevinçten ağlatan gelişme! Fadıma Çoban'ın torunuyla ilgili sıcak gelişme! Ailesine fark ettirmeden evden çıktı, günlerdir haber alınamadı! 13 yaşındaki çocuğumuzun kaybında sıcak gelişme! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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15 Haziran Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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