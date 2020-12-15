CANLI İZLE: Müge Anlı 15 Aralık Salı

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Müge Anlı ile Tatlı Sert 15 Aralık Salı canlı yayın izle - 15.12.2020

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Giriş: 15.12.2020 10:10
Güncelleme:15.12.2020 10:23
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (15 Aralık 2020 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 15 Aralık Salı günü canlı yayınlanan programda; 5 yıldır yanıt arayan sorular, şüphelerin işaret ettiği amca ve eski eşi... Aralarında bir ilişki mi vardı? Kerem Durur’un kaybındaki şüpheler! Kameralardaki görüntüler, satılan arabanın parası, zehirlenen köpekler... Mustafa Özbay’ın kaybında sıcak gelişme! Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (15 Aralık 2020 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

15 Aralık Salı günü canlı yayınlanan programda; 5 yıldır yanıt arayan sorular, şüphelerin işaret ettiği amca ve eski eşi... Aralarında bir ilişki mi vardı? Kerem Durur'un kaybındaki şüpheler! Kameralardaki görüntüler, satılan arabanın parası, zehirlenen köpekler... Mustafa Özbay'ın kaybında sıcak gelişme! Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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15 Aralık Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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