CANLI İZLE: Müge Anlı 15 Aralık Salı

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (15 Aralık 2020 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 15 Aralık Salı günü canlı yayınlanan programda; 5 yıldır yanıt arayan sorular, şüphelerin işaret ettiği amca ve eski eşi... Aralarında bir ilişki mi vardı? Kerem Durur’un kaybındaki şüpheler! Kameralardaki görüntüler, satılan arabanın parası, zehirlenen köpekler... Mustafa Özbay’ın kaybında sıcak gelişme! Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (15 Aralık 2020 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

15 Aralık Salı günü canlı yayınlanan programda; 5 yıldır yanıt arayan sorular, şüphelerin işaret ettiği amca ve eski eşi... Aralarında bir ilişki mi vardı? Kerem Durur'un kaybındaki şüpheler! Kameralardaki görüntüler, satılan arabanın parası, zehirlenen köpekler... Mustafa Özbay'ın kaybında sıcak gelişme! Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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