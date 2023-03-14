Müge Anlı ile Tatlı Sert 14 Mart Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (14 Mart 203 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 14 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; kayıp bir kadın, şüphelenilen komşu, şüpheli davranışlar, çelişkili açıklamalar... Döndü Boztepe’nin kaybında cinayet şüphesi! Öldürüldü, intihar süsü verildi! Cinayet gecesi neler yaşandı? Burhan Karakuş’un katili kim? 20 yaşındaki Yörük kızı, endişeli bir anne, alıkonma iddiası, hala ve amcaya yönelik suçlamalar! Hayriye Şahin’in kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (14 Mart 203 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

14 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; kayıp bir kadın, şüphelenilen komşu, şüpheli davranışlar, çelişkili açıklamalar... Döndü Boztepe'nin kaybında cinayet şüphesi! Öldürüldü, intihar süsü verildi! Cinayet gecesi neler yaşandı? Burhan Karakuş'un katili kim? 20 yaşındaki Yörük kızı, endişeli bir anne, alıkonma iddiası, hala ve amcaya yönelik suçlamalar! Hayriye Şahin'in kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

14 Mart Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.