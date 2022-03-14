Müge Anlı ile Tatlı Sert 14 Mart Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (14 Mart 2022 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 14 Mart Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Dursun Zehir’in şüpheli kaybı! Birbirlerine hayatı zehir eden eltiler, kavga dolu aile apartmanı, karşılıklı iddialar! Dursun Zehir’in torunu ve damadı canlı yayında! Daha yeni baba olmuştu, iş yerinden çıkıp kayboldu! İddiaların odağında iki arkadaş, yanıt aranan sorular! 2008’den beri haber alınamayan Fatih Okuyucu’nun şüpheli kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (14 Mart 2022 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

14 Mart Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Dursun Zehir'in şüpheli kaybı! Birbirlerine hayatı zehir eden eltiler, kavga dolu aile apartmanı, karşılıklı iddialar! Dursun Zehir'in torunu ve damadı canlı yayında! Daha yeni baba olmuştu, iş yerinden çıkıp kayboldu! İddiaların odağında iki arkadaş, yanıt aranan sorular! 2008'den beri haber alınamayan Fatih Okuyucu'nun şüpheli kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

14 Mart Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.