Müge Anlı ile Tatlı Sert 12 Ocak Çarşamba canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (12 Ocak 2022 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 12 Ocak Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Muğla’da çifte cinayet, yakın ilişkiler, yaygın söylentiler… Hatice Paslı ile ilişki yaşadıklarını kabul eden Özay Zor, eşi ve kayınpederi canlı yayında! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (12 Ocak 2022 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

12 Ocak Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Muğla'da çifte cinayet, yakın ilişkiler, yaygın söylentiler… Hatice Paslı ile ilişki yaşadıklarını kabul eden Özay Zor, eşi ve kayınpederi canlı yayında! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

12 Ocak Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.