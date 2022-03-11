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Müge Anlı ile Tatlı Sert 11 Mart Cuma tek parça izle

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Giriş: 11.03.2022 10:26
Güncelleme:11.03.2022 12:51
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (11 Mart 2022 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 11 Mart Cuma günü canlı yayınlanan programda; 71 yaşındaki Dursun Zehir’in şüpheli kaybı! Kaybolduktan 4 gün sonra alınan şüpheli telefon sinyali! 2 çocuk babası Dursun Zehir’e ne oldu? Daha yeni baba olmuştu, iş yerinden çıkıp kayboldu! İddiaların odağında iki arkadaş, yanıt aranan sorular! 2008’den bu yana haber alınamayan Fatih Okuyucu’nun şüpheli kaybı! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (11 Mart 2022 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

11 Mart Cuma günü canlı yayınlanan programda; 71 yaşındaki Dursun Zehir'in şüpheli kaybı! Kaybolduktan 4 gün sonra alınan şüpheli telefon sinyali! 2 çocuk babası Dursun Zehir'e ne oldu? Daha yeni baba olmuştu, iş yerinden çıkıp kayboldu! İddiaların odağında iki arkadaş, yanıt aranan sorular! 2008'den bu yana haber alınamayan Fatih Okuyucu'nun şüpheli kaybı! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

11 Mart Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI 11 MART CUMA TEK PARÇA İZLE

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