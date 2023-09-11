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Müge Anlı ile Tatlı Sert 11 Eylül Pazartesi canlı yayın izle

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Giriş: 11.09.2023 10:21
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (11 Eylül 2023 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 11 Eylül Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; ekmek götürdüğü evine giremeden kayboldu, evden uzaklaştırılan eski sevgilileri, çelişkili ifadeleri... Takıntı haline mi geldi? Ayrılığın bedelini canıyla mı ödedi? Keziban Eryılmaz’ın şüphelerle dolu kaybı! Hazine buldum dedi, sırra kadem bastı! 74 yaşındaki Kadri Fidan ile ilgili sıcak gelişme! Düğününe 3 ay vardı, beklenmedik anda kayıplara karıştı! Şüpheli hareketlilik, yanıt aranan sorular... 28 yaşındaki Ramazan Altın’ın kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (11 Eylül 2023 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

11 Eylül Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; ekmek götürdüğü evine giremeden kayboldu, evden uzaklaştırılan eski sevgilileri, çelişkili ifadeleri... Takıntı haline mi geldi? Ayrılığın bedelini canıyla mı ödedi? Keziban Eryılmaz'ın şüphelerle dolu kaybı! Hazine buldum dedi, sırra kadem bastı! 74 yaşındaki Kadri Fidan ile ilgili sıcak gelişme! Düğününe 3 ay vardı, beklenmedik anda kayıplara karıştı! Şüpheli hareketlilik, yanıt aranan sorular... 28 yaşındaki Ramazan Altın'ın kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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11 Eylül Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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