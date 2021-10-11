Müge Anlı ile Tatlı Sert 11 Ekim Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (11 Ekim 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 11 Ekim Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; tarlada işlenen cinayet, ipuçları, ihtimaller, şüpheler... Tuzağa mı düşürüldü? Mustafa Kut cinayetinde çember daralıyor! Günlerdir kayıp bir adam, şüpheli arkadaşlar, kuzeninden kuşkulu açıklamalar! Necati Selçuk Gün’ün şüpheli kaybı! Müge Anlı’da çözülen bir cinayet, 7 yıl sonra açığa çıkan olay... Kayıptı, kuyuda bulundu! İlk duruşmadan notlar! Cinayet sanığı kuzen itiraf etti mi? Levent Karaduman cinayeti davasında yaşananlar ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (11 Ekim 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

11 Ekim Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; tarlada işlenen cinayet, ipuçları, ihtimaller, şüpheler... Tuzağa mı düşürüldü? Mustafa Kut cinayetinde çember daralıyor! Günlerdir kayıp bir adam, şüpheli arkadaşlar, kuzeninden kuşkulu açıklamalar! Necati Selçuk Gün'ün şüpheli kaybı! Müge Anlı'da çözülen bir cinayet, 7 yıl sonra açığa çıkan olay... Kayıptı, kuyuda bulundu! İlk duruşmadan notlar! Cinayet sanığı kuzen itiraf etti mi? Levent Karaduman cinayeti davasında yaşananlar ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

11 Ekim Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.