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01.04.2020

Müge Anlı ile Tatlı Sert 1 Nisan Çarşamba canlı yayın izle |Video - 01.04.2020

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (1 Nisan 2020 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 1 Nisan Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 10 yıl boyunca gizlenen Hatice Özkaçak cinayetini kim neden işledi? Evinde define bulduğu iddia edilen İbrahim Sapan az sonra canlı yayında! İddiaların odağındaki Kenan Özkaçak az sonra canlı yayında! 24 Nisan 2009 tarihinde Kars’taki evinde ölü bulunan Hatice Özkaçak’ın kızı Ayşegül, kardeşlerini suçladı, akrabalarından şüphelendi! Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (1 Nisan 2020 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

1 Nisan Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 10 yıl boyunca gizlenen Hatice Özkaçak cinayetini kim neden işledi? Evinde define bulduğu iddia edilen İbrahim Sapan canlı yayında! İddiaların odağındaki Kenan Özkaçak az sonra canlı yayında! 24 Nisan 2009 tarihinde Kars'taki evinde ölü bulunan Hatice Özkaçak'ın kızı Ayşegül, kardeşlerini suçladı, akrabalarından şüphelendi! Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 1 NİSAN ÇARŞAMBA CANLI YAYIN

ATV CANLI YAYIN

1 Nisan Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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