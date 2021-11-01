Müge Anlı ile Tatlı Sert 1 Kasım Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (1 Kasım 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 1 Kasım Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 58 yaşındaki kadın nasıl öldü? Dere yatağına nasıl gitti? Tutarsız açıklamalar, dikkat çeken tavırlar, şüpheye düşüren ayrıntılar... Birsen Pirpor’un şüpheli ölümü! Vedat Alexandre’ın oğullarının Ankara’daki sünnet düğününden renkli görüntüler! Neden darp edildi, nereye gömüldü? Tüyler ürperten sözler, akıllara durgunluk veren iddialar... Fatma Karadağ annesini de dolandırdı mı? Radyocu DJ Gezgin’in acı sonu ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (1 Kasım 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

1 Kasım Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 58 yaşındaki kadın nasıl öldü? Dere yatağına nasıl gitti? Tutarsız açıklamalar, dikkat çeken tavırlar, şüpheye düşüren ayrıntılar... Birsen Pirpor'un şüpheli ölümü! Vedat Alexandre'ın oğullarının Ankara'daki sünnet düğününden renkli görüntüler! Neden darp edildi, nereye gömüldü? Tüyler ürperten sözler, akıllara durgunluk veren iddialar... Fatma Karadağ annesini de dolandırdı mı? Radyocu DJ Gezgin'in acı sonu ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

1 Kasım Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.