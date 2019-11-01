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01.11.2019

Müge Anlı canlı yayın ATV 1 Kasım cuma tamamını izle |Video - 01.11.2019

ATV'de hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (1 Kasım Cuma) neler oldu? Başarılı sunucu Müge Anlı'nın sunumuyla ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 1 Kasım cuma günkü canlı yayınının tamamını tek parça izleyin...

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