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21.11.2019
Müge Anlı canlı yayın 21 Kasım Perşembe kesintisiz tek parça tamamını izle |Video - 21.11.2019
ATV ekranında hafta içi her gün canlı yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yıllardır süren hasretleri dindiriyor, sır olmuş cinayetleri aydınlığa çıkarıyor. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla ekrana gelen programda bugün ne oldu? Mehmet Avcı cinayetiyle ilgili 9 ay cezaevinde kalan kişiden çarpıcı açıklamalar. Kayıp Turgut Özyürek'in yeğeni Mehmet Ali, bir şeyler mi gizliyor? 21 Kasım Perşembe Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ve programının tamamını kesintisiz tek parça yeniden ahaber.com.tr adresimiz üzerinden izleyebilirsiniz.
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