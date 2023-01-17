Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur maçında Karacabey Belediyespor'u 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi! İşte Sivasspor'un golleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Sivasspor, Karacebey Belediyespor ile kozlarını paylaştı. Mücadele, Sivasspor'un 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Yiğidolar, bu sonuçla adını bir üst tura yazdırdı.

İŞTE SİVASSPOR'UN GOLLERİ

39. dakikada Sivasspor, Hakan Arslan'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

GOL | Sivasspor 1-0 Karacabey Belediyespor

74. dakikada Sivasspor, Hakan Arslan'la bir gol daha bularak skoru 2-0'a taşıdı.

Sivasspor perdeyi kapatan golü 85. dakikada Clinton N'jie ile buldu.

İŞTE İLK 11'LER

Sivasspor: Muammer, Alaaddin, Caner, Camara, Uğur Çiftçi, Cofie, Charisis, Hakan Arslan, N'Jie, Gradel, Ahmed Musa.

Karacabey Belediye Spor: Hüseyin, Yusuf Erdem, Vedat, Ata, Muhammet, Abdullah, Erdem, Mustafa, Ulaş, Serkan Emrecan, Devrim