Canlı I Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecanlı maçlar! Erzurumspor FK - Diyarbekirspor / Antalyaspor - 52 Orduspor (CANLI İZLE)

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçlarında Erzurumspor FK ile Diyarbekirspor ve Antalyaspor ile 52 Orduspor FK kozlarını paylaşıyor.

ERZURUMSPOR FK - DİYARBEKİRSPOR MAÇI 11'LERİ

Erzurumspor FK: Oğuzhan, Y.Kırtay, Fırat Sasi, Hüseyin, Alican, M.Yavaş, Özgür, Ufuk, H.Shala, Enes Yiğit, Gürkan

Diyarbekirspor: Mehmet Cinpir, Cem Çelik, Berkay Ceylan, Hasan Hüseyin Acar, Bünyamin Balat, Serhat Enes, Muhammed, Seymen, Yusuf Yalçın, Azad, Berat Ali

ERZURUMSPOR FK - DİYARBEKİRSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Erzurumspor FK - Diyarbekirspor maçı saat 18:30'da başladı. Karşılaşma A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.

ANTALYASPOR - 52 ORDUSPOR FK MAÇI 11'LERİ

Antalyaspor: Ataberk, Bahadır, Erdoğan, Kaluzinski, Ufuk, Milosevic, Mert, Mustafa, Holtmann, Harun, Assombalonga

52 Orduspor FK: Ömer, Yunus Emre, Ahmet Baha, Emir Köksal, Yunus Emre Duyan, Sergen, Rıdvan, Arda, Yiğit, Yusuf Mert, Eray