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Türkiye Kupası Haberler Canlı I Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecanlı maçlar! Erzurumspor FK - Diyarbekirspor / Antalyaspor - 52 Orduspor (CANLI İZLE)

Canlı I Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecanlı maçlar! Erzurumspor FK - Diyarbekirspor / Antalyaspor - 52 Orduspor (CANLI İZLE)

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3.tur heyecanı devam ederken, Erzurumspor FK ile Diyarbekirspor ve Antalyaspor ile 52 Orduspor FK kozlarını paylaşıyor. Bu iki karşılaşmayı da haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Giriş: 01 Kasım 2023, Çarşamba 20:40 Güncelleme: 01 Kasım 2023, Çarşamba 20:40

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçlarında Erzurumspor FK ile Diyarbekirspor ve Antalyaspor ile 52 Orduspor FK kozlarını paylaşıyor.

ASpor CANLI YAYIN

ERZURUMSPOR FK - DİYARBEKİRSPOR MAÇI 11'LERİ

Erzurumspor FK: Oğuzhan, Y.Kırtay, Fırat Sasi, Hüseyin, Alican, M.Yavaş, Özgür, Ufuk, H.Shala, Enes Yiğit, Gürkan

Diyarbekirspor: Mehmet Cinpir, Cem Çelik, Berkay Ceylan, Hasan Hüseyin Acar, Bünyamin Balat, Serhat Enes, Muhammed, Seymen, Yusuf Yalçın, Azad, Berat Ali

ERZURUMSPOR FK - DİYARBEKİRSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Erzurumspor FK - Diyarbekirspor maçı saat 18:30'da başladı. Karşılaşma A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.

ANTALYASPOR - 52 ORDUSPOR FK MAÇI 11'LERİ

Antalyaspor: Ataberk, Bahadır, Erdoğan, Kaluzinski, Ufuk, Milosevic, Mert, Mustafa, Holtmann, Harun, Assombalonga

52 Orduspor FK: Ömer, Yunus Emre, Ahmet Baha, Emir Köksal, Yunus Emre Duyan, Sergen, Rıdvan, Arda, Yiğit, Yusuf Mert, Eray

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