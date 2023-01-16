Alanyaspor Galatasaray kupa maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) son 16 turu Alanyaspor GS maçı hangi kanalda?

Alanyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak maç takvimi, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu fikstürünün belli olması ile araştırılmaya başlandı. Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı yaşayan futbolseverler, tek maç eleme usulüne göre yapılacak son 16 turu karşılaşması Alanyaspor Galatasaray maçının hangi tarihte oynanacağını araştırıyor. Peki, Alanyaspor Galatasaray kupa maçı ne zaman, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu Alanyaspor Galatasaray maçı saat kaçta? İşte cevaplar...

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

ZTK son 16 turu Alanyaspor Galatasaray maçı 17 Ocak Salı günü 20.30'da oynanacak. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda hakem Volkan Bayarslan'ın düdük çalacağı karşılaşma A Spor kanalından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY-ALANYASPOR KARŞILAŞMALARI

Alanyaspor ile son olarak Süper Lig'de 23 Ekim 2022 tarihli müsabakada karşı karşıya gelen Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanan bu mücadeleden 2-2 eşitlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, Akdeniz temsilcisiyle oynanan 17 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Alanya'da oynanan 8 maçta ise 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

GALATASARAY CEPHESİ

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, tek maç eleme usulüne göre yapılacak Alanyaspor mücadelesini kazanarak Türkiye Kupası'nda da yoluna devam etmek istiyor.

Geçen sezon Süper Lig'i 13. bitirdiği için kupaya 3. turdan başlayan Galatasaray, ilk olarak TFF 2. Lig ekibi GMG Kastamonuspor ile karşılaştı. Rakibini 7-0'lık skorla eleyen sarı-kırmızılılar, 4. turda ise TFF 3. Lig temsilcisi Yeşilyurt DÇ Ofspor'u 2-1'le geçti.

Beşinci turda Spor Toto 1. Lig takımı Ankara Keçiörengücü ile eşleşen sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı 1-0 kazanarak son 16 turuna yükseldi.

Galatasaray ile Alanyaspor arasında Süper Lig'de yapılan maç, 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Sarı-kırmızılı ekipte, sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş ve Mathias Ross haricinde eksik bulunmuyor.

RESMİ MÜSABAKALARDA 12 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, oynadığı son 12 resmi maçta mağlubiyet yüzü görmedi.

Son yenilgisini Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ardından ligde 9, kupada 3 maça çıktı.

Ligde söz konusu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 1 beraberlik alan Okan Buruk'un öğrencileri, kupadaki 3 maçı da kazandı.

Bu müsabakalarda 36 gol atan Galatasaray, kalesinde ise sadece 7 gol gördü.