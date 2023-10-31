Hatayspor - Sarıyer: 2-0 | ZTK'da Hatayspor üst tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Sarıyer'i 2-0 mağlup eden Atakaş Hatayspor, 4. tura yükseldi.

48. dakikada Hatayspor öne geçti. Dele-Bashiru'nun soldan ceza sahasına getirdiği topa Sarıyer savunması müdahale etti. Ceza yayında topa sahip olan Hodzic, pasını Strandberg'e aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası çizgisi üzerinde şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.

90+1. dakikada Atakaş Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. Lamkel Ze'nin sağdan açtığı ortada Fernandes, topu kontrol etti. Portekizli oyuncu, pasını Massanga'ya aktardı. Massanga'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak 2. kez ağlarla buluştu: 2-0.

Atakaş Hatayspor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak adını 4. tura yazdırdı.

STAT: Atatürk Olimpiyat

HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay, Serdar Soydan, Haydar Avcı

HATAYSPOR: Bekaj- Kerim Alıcı, Kilama, Cengiz Demir, Ghoulam, Görkem Sağlam (Dk. 78 Matondo), Aabid, Bashiru (Dk. 67 Mendes), Ömer (Dk. 90 İbrahim Demir), Hodzic (Dk. 67 Lamkel Ze) , Strandberg (Dk. 78 Rivas)

SARIYER: Angeler- Tarık Çamdal, Berkay Doğan, Barış Başdaş (Dk. 46 Bora Çuha), Oğuz Çetinkaya, Atakan Müjde (Dk. 67 Sedat Dursun), Uygar Mert Zeybek (Dk. 56 Eray Atasever), Engin Bekdemir (Dk. 70 Baran Engül), Saruhan Fındıkcı, Caner Doğan (Dk. 56 Cuma Menize), Taha Dönmez

GOLLER: Dk. 48 Strandberg, Dk. 90+1 Matondo (Hatayspor)

SARI KARTLAR: Hodzic (Hatayspor)- Caner Doğan, Berkay Doğan (Sarıyer)

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Hatayspor - Sarıyer: 1-0

Hatayspor - Sarıyer: 2-0