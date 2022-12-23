Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri: 2022-2023 ZTK son 16 turu maçları ne zaman? ZTK fikstürü...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi bugün yapılıyor. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından son 16 turu eşleşmeleri belirlenecek. Kupanın son 16 turu, tek maç eleme sistemine göre oynanacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri nasıl? 2022-2023 ZTK son 16 turu maçları ne zaman? ZTK fikstürü belli oldu mu? İşte detaylar...
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ NASIL?
Alanyaspor - Galatasaray
Gaziantep - Konyaspor
Sivasspor - Karacabey
Ümraniyespor - Trabzonspor
F. Karagümrük - Başakşehir
Antalyaspor - Kayserispor
Fenerbahçe - Rizespor
Ankaragücü - Beşiktaş
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maları 17-19 Ocak 2023 tarihlerinde oynanacak.
SON 16 TURUNA YÜKSELEN TAKIMLAR
Seri başı takımlar
Alanyaspor
Antalyaspor
Beşiktaş
Başakşehir
Fenerbahçe
Karagümrük
Konyaspor
Trabzonspor
Seri başı olmayanlar
Ankaragücü
Galatasaray
Gaziantep
Karacabey
Kayserispor
Rizespor
Sivasspor
Ümraniyespor
ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
Çeyrek final kura çekimi Ocak 2023'te yapılacak. Karşılaşmalar ise 28 Şubat-2 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak. Çeyrek final müsabakaları, tek maç usulüne göre yapılacak.
YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
Yarı final kura çekimi de Ocak 2023'te gerçekleştirilecek. İki maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final maçında birinci maçlar 4-6 Nisan 2023'te, ikinci maçlar ise 25-27 Nisan 2023'te oynanacak.
FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
2022-2023 Ziraat Türkiye Kupası'nın finali 1 Haziran 2023 tarihinde oynanacak.