Hasan, Emir’in gelişiyle büyük bir çıkmazın içine sürüklenirken cezaevindeki tehlike giderek büyür. Dışarıda bekleyenleri sevindiren haber umutları artırırken, Melek’in hamleleri dengeleri değiştirecektir. Altı Üstü İstanbul, yeni bölümüyle pazartesi saat 20.00’de ATV’de!

ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, 23. bölümüyle pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor. İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekrana taşıyan Altı Üstü İstanbul, hikâyesiyle olduğu kadar güçlü kadrosuyla da dikkat çekiyor.

(Foto: ATV) 23. Bölüm Özeti Hasan, Emir'in gelmesiyle hayal ile gerçek arasında sıkışıp kalır. Kardeşi uğruna geleceğini bile yakmaya hazır olan Emir, oradan bir an önce çıkmanın planını yapmıştır. Ancak işler hiç de düşündüğü gibi gitmez. Karanlıkla ve zihnindekilerle baş edemeyen Hasan'ı sakinleştirmek Uzay'a düşer. Abdo'nun üçü için başka hesapları vardır. Dışarıda herkes seferber olmuşken yaşananları yeni öğrenen Rami, çocuklar için vaktin daraldığını fark eder.