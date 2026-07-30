Altı Üstü İstanbul'un 7. bölümü yarın akşam yeniden ATV'de

ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, yedinci bölüm tekrarıyla kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için yarın akşam saat 20.00’de ekranlara geliyor. İstanbul’un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekrana taşıyan Altı Üstü İstanbul, hikayesiyle olduğu kadar güçlü kadrosuyla da dikkat çekiyor.

atv'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, yedinci bölüm tekrarıyla kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için yarın akşam saat 20.00'de ekranlara geliyor. İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekrana taşıyan Altı Üstü İstanbul, hikayesiyle olduğu kadar güçlü kadrosuyla da dikkat çekiyor.

7. BÖLÜMDE NELER OLDU? Hasan'ın uçurumdan atlaması Emir ve arkadaşlarını büyük bir çaresizlik içinde bırakır. Sado ve Mert, Emir'i tehlikenin eşiğinden döndürürken mahallede umutlar giderek tükenir. Naz, Emir'i ayakta tutabilmek için zor bir karar vermek zorunda kalır. Alina ve Duru ise gençleri bir an olsun yalnız bırakmaz. Emir'in etrafında kenetlenen dostluğu izleyen Uzay, vicdanı ve yalnızlığıyla yüzleşir. Emir, herkes umudunu yitirmişken Rami'nin de desteği ile harekete geçmeye hazırlanır.

Kaynak: ATV Emir ile Melek arasındaki mesafe büyürken, Naz ile aralarındaki yakınlık giderek derinleşir. Bayram ile Galip'in yaptığı yeni anlaşma tüm dengeleri değiştirecek olayların fitilini ateşler. Uzay'ın yeni hamlesiyle Emir yeni bir sınav verirken, Naz öğrendiği gerçekle yıkılır ve kendini hiç ummadığı bir yerde bulur. Tesadüfen kapıya gelen bir ziyaretçi Fahriye'yi zor durumda bırakır. Emir'in kendi başına ulaşmaya çalıştığı gerçek Onu büyük bir tuzağın içine çeker. Altı Üstü İstanbul, tekrar bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de ATV'de!