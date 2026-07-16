Altı Üstü İstanbul'da Hasan'ın itirafı Emir'i sarsıyor! Yeni bölümde neler olacak?
ATV'nin reyting listelerinde birinci sırada yer alan dizisi Altı Üstü İstanbul'un yeni bölümünde Melek'in ameliyatı için umutlu bekleyiş sürerken, Hasan'ın yıllardır sakladığı büyük sır gün yüzüne çıkıyor. Emir ile Hasan arasında yaşanan geri dönüşü olmayan yüzleşme, hem geçmişin hesaplarını yeniden açıyor hem de tüm dengeleri değiştiriyor.
atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi "Altı Üstü İstanbul", Pazartesi günü yeni bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Yayınlanan tanıtımda, Melek'in ameliyatı için hastanede umutlu bekleyiş sürerken, Hasan'ın yıllardır gizlediği büyük sır da gün yüzüne çıkıyor.
HASAN'IN BÜYÜK SIRRI GÜN YÜZÜNE ÇIKTI
Hasan'ın itirafıyla sarsılan Emir, bugüne kadar bildiği her şeyi sorgulamaya başlıyor. Emir ile Hasan arasında yaşanan yüzleşme, ikisinin de hayatında yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Duyguların ve öfkenin iç içe geçtiği bu karşılaşma, geçmişte kalan hesapların yeniden açılmasına neden oluyor.
Melek'in yaşam mücadelesi sürerken peş peşe ortaya çıkan gerçekler, mahalledeki dengeleri de altüst ediyor. Sürpriz gelişmeleri ve duygu yüklü sahneleriyle dikkat çeken "Altı Üstü İstanbul", yeni bölümüyle izleyicilere yine heyecan dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor.
Altı Üstü İstanbul, yeni bölümüyle Pazartesi saat 20.00'de ATV'de!
Dizinin hikâyesi; futbol, aile bağları, mahalle yaşamı, sınıf farkı, geçmişin sırları ve karakterlerin kesişen kaderleri etrafında şekilleniyor.
Dizinin merkezindeki karakterler
Tarık Dirlik: Oğlunu kaybettikten sonra hayatı altüst olan eski bir baba.
Zehra Cankaya: Evlat acısıyla mücadele eden fedakâr anne.
Bayram Cankaya: Oğlunun futbol kariyeri üzerinden hayallerini gerçekleştirmek isteyen hırslı baba.
Emir Cankaya: Futbol sayesinde hayatını değiştirmeye çalışan genç.
Naz Başer: Geçmişindeki büyük sırdan habersiz büyüyen genç kadın.
Galip Sultan: Acımasız kulüp başkanı ve eski futbolcu.
Melek Toprak: Zenginlik hayali uğruna zor seçimler yapan genç kız.
Hasan Koru: İntikam duygusuyla hareket eden Emir'in en yakın arkadaşı.