30 Mayıs TRT 1 yayın akışı: Gönül Dağı bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı, bu hafta UEFA Şampiyonlar Ligi Finali nedeniyle farklı bir saatte ekranlara gelecek. Dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağını merak eden izleyiciler için beklenen açıklama geldi. Yeni bölüm iptal edilmedi, yalnızca yayın saati değişti.

Cumartesi akşamlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Gönül Dağı, 30 Mayıs akşamı da seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ancak TRT 1 yayın akışında yaşanan değişiklik nedeniyle dizinin bu haftaki başlangıç saati farklı olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin canlı yayınlanacak olması nedeniyle kanal yönetimi yayın planında düzenlemeye gitti.

GÖNÜL DAĞI BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?

İzleyicilerin merak ettiği sorunun yanıtı netleşti. Gönül Dağı'nın yeni bölümü iptal edilmedi ve ertelenmedi. Dizi, 30 Mayıs Cumartesi akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelecek.

Bu hafta yaşanan tek değişiklik yayın saatinde oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak olması nedeniyle dizi normal saatinden daha geç başlayacak.

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM SAAT KAÇTA?

TRT 1'in yayın akışına göre Gönül Dağı'nın merakla beklenen 219. bölümü saat 21.15'te başlayacak. Normal şartlarda saat 20.00 kuşağında izleyici karşısına çıkan yapım, bu hafta futbol organizasyonu nedeniyle yaklaşık 1 saat 15 dakikalık gecikmeyle yayınlanacak. Kanalın yayın planına göre bu değişiklik yalnızca bu haftaya özel uygulanıyor.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Gönül Dağı'nın son bölümünde izleyicileri hem duygusal hem de heyecan dolu gelişmeler karşıladı. Taner, yapay zeka kullanılarak hazırlanan sahte videolarla gerçekleştirilen bir dolandırıcılık girişiminin hedefi oldu. Kendisinin adını kullanarak para toplayan çetenin ortaya çıkmasının ardından kısa süreli bir gözaltı süreci yaşayan Taner, yapılan incelemeler sonucunda aklandı.

Öte yandan Selma'nın sağlık durumu da bölümün dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı. Hastaneden taburcu edilen Selma'nın hamilelik sürecinde daha dikkatli olması gerektiği belirtilirken, Taner'in eşine gösterdiği hassasiyet izleyicilerin beğenisini topladı.

Seyfettin ve Zahide'nin söz merasimi sırasında yaşanan gelişmeler de yeni bölüme dair merakı artırırken, Veysel'in lise mezuniyeti için verdiği mücadele hikayeye farklı bir heyecan kattı. İngilizce sınavını geçmeye çalışan Veysel'in karşısına çıkan sürpriz gelişmenin nasıl sonuçlanacağı ise yeni bölümde netlik kazanacak.

30 MAYIS TRT 1 YAYIN AKIŞI

Saat Program
05.05 Yedi Numara
06.00 Balkan Ninnisi
08.30 Kod Adı Kırlangıç
10.00 Hayallerinin Peşinde
11.40 Lingo Türkiye
14.15 Hanımağa'nın Gelinleri
16.50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
18.00 Ana Haber
19.00 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali
21.15 Gönül Dağı
00.15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

