30 Mayıs TRT 1 yayın akışı: Gönül Dağı bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Gönül Dağı'nın son bölümünde izleyicileri hem duygusal hem de heyecan dolu gelişmeler karşıladı. Taner, yapay zeka kullanılarak hazırlanan sahte videolarla gerçekleştirilen bir dolandırıcılık girişiminin hedefi oldu. Kendisinin adını kullanarak para toplayan çetenin ortaya çıkmasının ardından kısa süreli bir gözaltı süreci yaşayan Taner, yapılan incelemeler sonucunda aklandı.

Öte yandan Selma'nın sağlık durumu da bölümün dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı. Hastaneden taburcu edilen Selma'nın hamilelik sürecinde daha dikkatli olması gerektiği belirtilirken, Taner'in eşine gösterdiği hassasiyet izleyicilerin beğenisini topladı.

Seyfettin ve Zahide'nin söz merasimi sırasında yaşanan gelişmeler de yeni bölüme dair merakı artırırken, Veysel'in lise mezuniyeti için verdiği mücadele hikayeye farklı bir heyecan kattı. İngilizce sınavını geçmeye çalışan Veysel'in karşısına çıkan sürpriz gelişmenin nasıl sonuçlanacağı ise yeni bölümde netlik kazanacak.