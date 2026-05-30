30 Mayıs TRT 1 yayın akışı: Gönül Dağı bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?
TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı, bu hafta UEFA Şampiyonlar Ligi Finali nedeniyle farklı bir saatte ekranlara gelecek. Dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağını merak eden izleyiciler için beklenen açıklama geldi. Yeni bölüm iptal edilmedi, yalnızca yayın saati değişti.
Cumartesi akşamlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Gönül Dağı, 30 Mayıs akşamı da seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ancak TRT 1 yayın akışında yaşanan değişiklik nedeniyle dizinin bu haftaki başlangıç saati farklı olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin canlı yayınlanacak olması nedeniyle kanal yönetimi yayın planında düzenlemeye gitti.
GÖNÜL DAĞI BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?
İzleyicilerin merak ettiği sorunun yanıtı netleşti. Gönül Dağı'nın yeni bölümü iptal edilmedi ve ertelenmedi. Dizi, 30 Mayıs Cumartesi akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelecek.
Bu hafta yaşanan tek değişiklik yayın saatinde oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak olması nedeniyle dizi normal saatinden daha geç başlayacak.
GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM SAAT KAÇTA?
TRT 1'in yayın akışına göre Gönül Dağı'nın merakla beklenen 219. bölümü saat 21.15'te başlayacak. Normal şartlarda saat 20.00 kuşağında izleyici karşısına çıkan yapım, bu hafta futbol organizasyonu nedeniyle yaklaşık 1 saat 15 dakikalık gecikmeyle yayınlanacak. Kanalın yayın planına göre bu değişiklik yalnızca bu haftaya özel uygulanıyor.