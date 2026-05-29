CANLI YAYIN

Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman? TRT 1 canlı yayın akışı ve tüm detaylar

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman? TRT 1 canlı yayın akışı ve tüm detaylar

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Taşacak Bu Deniz'in 29 Mayıs Cuma akşamı yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Kanalın güncel yayın akışına göre sevilen dizi saat 20.00'de yeni bölümüyle ekrana gelecek. Kritik gelişmelerin yaşanacağı bölüm şimdiden dikkat çekiyor.

Karadeniz'in sert doğasını, aile hesaplaşmalarını ve imkânsız bir aşk hikayesini ekranlara taşıyan Taşacak Bu Deniz dizisinin 29 Mayıs Cuma akşamı yayın durumu netleşti. TRT 1'in güncel yayın akışında yer alan yapımın bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkması bekleniyor. Dizinin takipçileri özellikle yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri yakından takip ediyor.

TRT 1 yayın akışına göre dizi bu akşam saat 20.00'de ekrana gelecek. (Fotoğraf: TRT 1)TRT 1 yayın akışına göre dizi bu akşam saat 20.00'de ekrana gelecek. (Fotoğraf: TRT 1)

TAŞACAK BU DENİZ BU AKŞAM VAR MI?

Dizinin yeni bölümüne ilişkin araştırmalar gün boyunca hız kazandı. TRT 1 tarafından paylaşılan 29 Mayıs 2026 tarihli yayın akışına göre Taşacak Bu Deniz, saat 20.00'de ekranlarda olacak. Böylece dizinin yeni bölümü planlanan yayın saatinde izleyiciyle buluşacak.

Kanalın güncel yayın akışında dizinin yeni bölümü yer aldı. (Fotoğraf: TRT 1)Kanalın güncel yayın akışında dizinin yeni bölümü yer aldı. (Fotoğraf: TRT 1)

TAŞACAK BU DENİZ KONUSU NE?

Dizi, Karadeniz'in zorlu coğrafyasında yıllardır süren aile çatışmalarını ve kaderin bir araya getirdiği insanların hikayesini konu alıyor. Uzun yıllar sonra memleketine dönen Eleni'nin yolu, Furtuna ailesinin veliahtı Oruç ile kesişiyor. Bu karşılaşma yalnızca iki gencin hayatını değil, geçmişten gelen sırların ve hesaplaşmaların da yeniden gün yüzüne çıkmasına neden oluyor.

Aşk, intikam, sadakat ve aile bağlarının ön planda olduğu yapım, her bölümde yükselen gerilimiyle dikkat çekiyor.

Dizinin takipçileri yeni bölümde yaşanacak gelişmelere odaklandı. (Fotoğraf: TRT 1)Dizinin takipçileri yeni bölümde yaşanacak gelişmelere odaklandı. (Fotoğraf: TRT 1)

TAŞACAK BU DENİZ OYUNCULAR

  • Ulaş Tuna Astepe (Adil Koçari)
  • Deniz Baysal Yurtcu (Esme Furtuna)
  • Burak Yörük (Oruç Furtuna)
  • Ava Yaman (Eleni Miryano)
  • Yeşim Ceren Bozoğlu (Zarife Furtuna)
  • Aytek Şayan (Şerif Furtuna)
  • Onur Dilber (Gezep)
  • Erdem Şanlı (İsmail / İso)
  • Zeynep Atılgan (Fadime Koçari)

Dizide uzun süredir devam eden çatışmalar yeni bir aşamaya taşınacak. (Fotoğraf: TRT 1)Dizide uzun süredir devam eden çatışmalar yeni bir aşamaya taşınacak. (Fotoğraf: TRT 1)

TAŞACAK BU DENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızını kurtarmak için Timur Volkov'a kızıyla evleneceği sözünü veren Adil, perde arkasında çok daha büyük bir plan yürütüyor. Volkov'u alt etmeyi başaran Adil, bunun karşılığında güçlü bir düşman edinirken kızının yerini öğrenmeyi de başarıyor.

Öte yandan Eleni'yi kurtarma planını fazla riskli bulan Esme ile Adil arasındaki gerilim giderek büyüyor. İki karakter arasındaki çatışma beklenmedik sonuçlar doğururken Adil'in vurulması dengeleri tamamen değiştiriyor.

Zarife'nin, yıllar önce Şerif'i ihbar eden kişinin Esme olduğunu söylemesi ise yeni bir krizin fitilini ateşliyor. Bunun üzerine Şerif, Esme'nin gözleri önünde Eleni'nin öldürülmesi için emir veriyor. Ancak herkes her şeyin sona erdiğini düşünürken kader yeniden devreye giriyor.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan yapım yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. (Fotoğraf: AA)TRT 1 ekranlarında yayınlanan yapım yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. (Fotoğraf: AA)

29 MAYIS TRT 1 YAYIN AKIŞI

Saat Program
05.03 İstiklal Marşı
05.05 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06.00 Balkan Ninnisi
09.00 Rafadan Tayfa Dehliz Macerası
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.05 Benim Adım Melek
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Taşacak Bu Deniz
00.15 Mehmed: Fetihler Sultanı
02.40 Benim Adım Melek

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın