Kanallardan bayram kararı! Bu hafta dizilerin yeni bölümü var mı?
Kurban Bayramı yaklaşırken televizyon izleyicisinin gündeminde dizilerin yayın takvimi var. Uzak Şehir, Eşref Rüya, Taşacak Bu Deniz ve A.B.İ. gibi yapımların yeni bölüm tarihleri araştırılıyor. Bazı diziler için tekrar kararı netleşirken, bazı kanallardan ise resmi açıklama bekleniyor.
Bayram haftasında televizyon ekranlarında nasıl bir yayın akışı olacağı izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle reyting listelerinde üst sıralarda yer alan dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Kanalların güncel akışları incelenirken bazı yapımlar için tekrar bölümü kararı şimdiden netleşti.
BAYRAMDA DİZİLERİN YENİ BÖLÜMÜ VAR MI?
Televizyon kanalları, bayram dönemlerinde reklam ve izlenme alışkanlıklarındaki değişim nedeniyle zaman zaman dizilere kısa ara verebiliyor. Bu nedenle birçok yapımın yeni bölümü yerine tekrar bölümü ekrana geliyor.
Bu yıl Kurban Bayramı 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak ve dört gün sürecek. Bu süreçte ekranların sevilen yapımlarına ilişkin yayın planları da netleşmeye başladı.
A.B.İ. VE KURULUŞ ORHAN YENİ BÖLÜM YAYIMLANACAK MI?
atv ekranlarında yayınlanan A.B.İ. ve Kuruluş Orhan dizileri için de gözler kanalın yeni haftalık akışına çevrildi. 26 Mayıs Salı ve 27 Mayıs Çarşamba günlerine ait detaylı yayın planı henüz paylaşılmadı. Bu nedenle iki yapımın yeni bölüm mü yoksa tekrar bölümü mü yayınlayacağı şu an için kesinleşmiş değil.