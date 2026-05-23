Şule: Senin Hikayen dizisi gerçek hayat hikayesi mi? İşte konusu ve oyuncu Kadrosu!

TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin yeni dizisi "Şule: Senin Hikayen", yayın hayatına başladı. Türk edebiyatı ve düşünce dünyasının önemli isimlerinden Şule Yüksel Şenler'in hayatını konu alan yapım, ilk tanıtımından itibaren sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Dizinin galası 22 Mayıs'ta İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Geceye Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan da katıldı. Yapımın senaryosunu Alp Emre Oduncu kaleme alırken yapımcılığını Muhammed Ali Çavuşoğlu üstleniyor. Dizinin müziklerinde ise İrsel Çivit'in imzası bulunuyor.

ŞULE: SENİN HİKAYEN KONUSU NE?

Dizi, Türkiye'de kadın mücadelesinin sembol isimlerinden biri olarak gösterilen Şule Yüksel Şenler'in yaşamını konu alıyor. Yapımda yalnızca bir hayat hikayesi değil, aynı zamanda dönemin toplumsal yapısı, kadınların kamusal alandaki mücadelesi ve sosyal değişim süreci de işleniyor.

Şule Yüksel Şenler'in gazetecilikten yazarlığa uzanan yaşamı, yaşadığı zorluklar ve toplum üzerindeki etkisi dramatik bir kurgu içinde izleyiciye aktarılıyor. Dizinin en dikkat çeken yönlerinden biri ise biyografik çizgisini korurken duygusal anlatımı da güçlü şekilde kullanması.