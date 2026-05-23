Maskeli Beşler İntikam Peşinde ne zaman çekildi? Konusu ve oyuncu kadrosu

2005 yapımı “Maskeli Beşler: İntikam Peşinde”, yıllar geçse de televizyon ekranlarında ilgi görmeye devam ediyor. Şafak Sezer ve Peker Açıkalın’ın başrollerini paylaştığı film; eğlenceli hikayesi, unutulmayan karakterleri ve İstanbul’daki çekim mekanlarıyla yeniden merak konusu oldu.

Türk komedi sinemasının sevilen yapımlarından Maskeli Beşler: İntikam Peşinde atv ekranlarında yeniden yayınlanmasıyla birlikte izleyicinin gündemine girdi. Eğlenceli sahneleri ve güçlü oyuncu kadrosuyla hafızalarda yer eden yapım, özellikle çekildiği mekanlar ve konusu nedeniyle sosyal medyada yeniden konuşulmaya başladı.

atv MASKELİ BEŞLER: İNTİKAM PEŞİNDE KONUSU Film, yetimhanede büyüyen beş yakın arkadaşın sıra dışı hikayesini anlatıyor. Suç dünyasında yer edinmeye çalışan ekip, aslında iyi kalpli ve saf karakterlerden oluşuyor. Bir dostlarının çocuğunu kurtarmak isteyen ekip, büyük bir plan yaparak kendilerini beklenmedik olayların içinde buluyor. Plan ilerledikçe işler karışıyor ve ortaya birbirinden komik sahneler çıkıyor. Film boyunca dostluk, dayanışma ve fedakarlık ön plana çıkarken, mizah dozu yüksek sahneler izleyiciyi ekran başına kilitliyor.

Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv OYUNCU KADROSU Dönemin sevilen oyuncularını bir araya getiren film, güçlü kadrosuyla da dikkat çekiyor. Yapımda yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler şöyle: Oyuncu Karakter Şafak Sezer Tezcan Peker Açıkalın Bahattin Cengiz Küçükayvaz Murat Ali Sunal Zeki Mehmet Ali Alabora Kamil Atilla Arcan Baba / Reşat Sümer Tilmaç Salih