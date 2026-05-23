CANLI YAYIN

Maskeli Beşler İntikam Peşinde ne zaman çekildi? Konusu ve oyuncu kadrosu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Maskeli Beşler İntikam Peşinde ne zaman çekildi? Konusu ve oyuncu kadrosu

2005 yapımı “Maskeli Beşler: İntikam Peşinde”, yıllar geçse de televizyon ekranlarında ilgi görmeye devam ediyor. Şafak Sezer ve Peker Açıkalın’ın başrollerini paylaştığı film; eğlenceli hikayesi, unutulmayan karakterleri ve İstanbul’daki çekim mekanlarıyla yeniden merak konusu oldu.

Türk komedi sinemasının sevilen yapımlarından Maskeli Beşler: İntikam Peşinde atv ekranlarında yeniden yayınlanmasıyla birlikte izleyicinin gündemine girdi. Eğlenceli sahneleri ve güçlü oyuncu kadrosuyla hafızalarda yer eden yapım, özellikle çekildiği mekanlar ve konusu nedeniyle sosyal medyada yeniden konuşulmaya başladı.

atvatv

MASKELİ BEŞLER: İNTİKAM PEŞİNDE KONUSU

Film, yetimhanede büyüyen beş yakın arkadaşın sıra dışı hikayesini anlatıyor. Suç dünyasında yer edinmeye çalışan ekip, aslında iyi kalpli ve saf karakterlerden oluşuyor. Bir dostlarının çocuğunu kurtarmak isteyen ekip, büyük bir plan yaparak kendilerini beklenmedik olayların içinde buluyor.

Plan ilerledikçe işler karışıyor ve ortaya birbirinden komik sahneler çıkıyor. Film boyunca dostluk, dayanışma ve fedakarlık ön plana çıkarken, mizah dozu yüksek sahneler izleyiciyi ekran başına kilitliyor.

Fotoğraf: A Haber Foto ArşivFotoğraf: A Haber Foto Arşiv

OYUNCU KADROSU

Dönemin sevilen oyuncularını bir araya getiren film, güçlü kadrosuyla da dikkat çekiyor. Yapımda yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler şöyle:

Oyuncu Karakter
Şafak Sezer Tezcan
Peker Açıkalın Bahattin
Cengiz Küçükayvaz Murat
Ali Sunal Zeki
Mehmet Ali Alabora Kamil
Atilla Arcan Baba / Reşat
Sümer Tilmaç Salih

atvatv

MASKELİ BEŞLER: İNTİKAM PEŞİNDE NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

Maskeli Beşler: İntikam Peşinde, 2005 yılında çekildi. Film, aynı yıl 23 Eylül tarihinde vizyona girerek sinemaseverlerle buluştu. Vizyona girdiği dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan yapım, özellikle televizyon yayınları sayesinde yıllar içinde kült komedi filmleri arasındaki yerini korudu. Yapımın çekimleri İstanbul'un farklı noktalarında gerçekleştirildi.

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın