A.B.İ.'de Doğan’ı yıkan tehdit! Hancıoğlu ailesinin sırları ifşa oluyor

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nu buluşturan A.B.İ.’de kartlar yeniden dağıtılıyor! Tahir Hancıoğlu’nun ölümüyle sarsılan aile, cenazede ortaya çıkan gizemli mezar taşlarıyla dehşete düşüyor. Doğan'ı yalnızca yasla değil, ailesini hedef alan görünmez bir düşmanla da yüz yüze bırakıyor.

atv'nin reyting rekortmeni dizisi A.B.İ., bu akşam 16. bölümüyle ekranlara geliyor. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

A.B.İ. 16. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tahir Hancıoğlu'nun ölümüyle birlikte Hancıoğlu ailesinde yıllardır bastırılan sırlar birer birer gün yüzüne çıkmaya başlar. Cenazede ortaya çıkan tehdit dolu mezar taşları, Doğan'ı yalnızca yasla değil, ailesini hedef alan görünmez bir düşmanla da yüz yüze bırakır.

Şimşek'in gölgesi giderek büyürken, Doğan artık eski yöntemlerin işe yaramadığını fark eder ve ailesini korumak için bambaşka bir yola girer. Öte yandan Çağla, geçmişin karanlık düğümlerini çözmeye çalışırken Melek'le ilgili sarsıcı bir gerçeğe ulaşır.

Doğan ise bir yandan yeraltı dünyasının tehlikeli isimleriyle karşı karşıya gelirken, diğer yandan ailesinin kaderini değiştirecek büyük bir yüzleşmenin fitilini ateşler.

Bu gerçekle birlikte Hancıoğlu ailesinin yıllardır sakladığı sırlar geri dönülmez biçimde çatlamaya başlar. Aile içindeki dengeler altüst olurken, herkes kendini geçmişin günahlarıyla, saklanan gerçeklerle ve yaklaşan büyük hesaplaşmayla karşı karşıya bulur.

Oyuncular : Kenan İmirzalıoğlu (Doğan), Afra Saraçoğlu (Çağla), Asude Kalebek (Melek), Sinan Tuzcu (Sinan), Diren Polatoğulları (Behram), Nihal Koldaş (Saadet), Toprak Sağlam (Altın), Serkay Tütüncü (Yılmaz), Tuğçe Açıkgöz (Gülüşan), Şahin Kendirci (Genç Behram), Ali Önsöz (Fikret), Esra Şengünalp (Mahinur), Yaren Yapıcı (Nurgül), Ebrar Karabakan (Didem), Ardıl Zümrüt (Genco), Mert Demirci (Sefa), Ayşen Sezerel (Nigar), Burak Can Doğan, Tarık Ündüz (Fırat) ve Tarık Papuççuoğlu (Tahir) ile Tülay Bursa (Lamia). Turgut Tunçalp

Senaryo : Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melek Seven, Ali Uygur Selçuk

Yönetmen : Cem Karcı

