atv yayın akışı değişti: Kuruluş Orhan yeni bölüm ne zaman?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
atv ekranlarında çarşamba akşamlarının ilgiyle takip edilen Kuruluş Orhan dizisi, 13 Mayıs yayın akışında yer almadı. Yeni bölümü bekleyen izleyiciler, akşam saatlerinde maç yayınıyla karşılaştı. Yayın akışındaki değişikliğin nedeni ise Gençlerbirliği-Trabzonspor karşılaşması oldu.

atv ekranlarında her çarşamba izleyiciyle buluşan Kuruluş Orhan dizisinin yeni bölümü bu hafta yayımlanmayacak. Akşam saatlerinde yayın akışını kontrol eden izleyiciler, dizinin yerine futbol karşılaşmasını görünce sosyal medyada "Kuruluş Orhan bugün neden yok?" sorusunu gündeme taşıdı. Kanalın yaptığı yayın planı değişikliği sonrası dizinin yeni bölüm tarihi de netleşmeye başladı.

KURULUŞ ORHAN BU AKŞAM VAR MI?

atv'nin 13 Mayıs tarihli yayın akışında yapılan değişikliğin nedeni Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması oldu. Saat 20.30'da başlayan Gençlerbirliği-Trabzonspor mücadelesi nedeniyle Kuruluş Orhan'ın yeni bölümü bu hafta ekrana gelmedi.

KURULUŞ ORHAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin sıkı takipçileri özellikle sosyal medya platformlarında yeni bölüm fragmanının ne zaman paylaşılacağını da araştırmaya başladı. Yayın planında yeni bir değişiklik olmazsa Kuruluş Orhan'ın 24. bölümü 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 20.00'de ekranlarda olacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizinin son bölümünde tansiyon oldukça yüksekti. Boran Bey'in şehadetinin ardından Sultan Orhan, Şahinşah ve çevresine karşı büyük bir mücadele başlattı. Fatma'nın yaptığı takip sonucunda Asporça'nın manastırda saklandığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Sultan Orhan, büyük risk alarak manastıra sızma planı yaptı. Ancak Asporça'nın kaçışı sarayda dengeleri değiştirdi.

Nilüfer ve Gonca Hatun yaşananlara sert tepki gösterirken, Malhun Hatun taraflar arasındaki krizi yatıştırmaya çalıştı. Öte yandan Yiğit'in kurduğu tuzak Evrenos ve Fatma'yı büyük tehlikenin içine sürükledi. Bölümün en dikkat çeken gelişmelerinden biri ise Gonca Hatun'un doğum sahnesi oldu. Sarayda herkes nefesini tutarken, anne ve bebeğin yaşayacağı kader merak konusu haline geldi.

Final sahnesinde ise Sultan Orhan ile Asporça arasındaki yüzleşme dikkat çekti. Orhan'ın sözleri, yeni bölüm öncesi hikâyedeki gerilimi daha da artırdı.

13 MAYIS ATV YAYIN AKIŞI

08.00 – Kahvaltı Haberleri

10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 – atv Gün Ortası

14.00 – Mutfak Bahane

16.00 – Esra Erol'da

19.00 – atv Ana Haber

19.45 - Kupa GÜnlüğü

20.30 – Gençlerbirliği-Trabzonspor

22.45 - Kuruluş Orhan / Tekrar

