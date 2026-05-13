atv yayın akışı değişti: Kuruluş Orhan yeni bölüm ne zaman?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizinin son bölümünde tansiyon oldukça yüksekti. Boran Bey'in şehadetinin ardından Sultan Orhan, Şahinşah ve çevresine karşı büyük bir mücadele başlattı. Fatma'nın yaptığı takip sonucunda Asporça'nın manastırda saklandığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Sultan Orhan, büyük risk alarak manastıra sızma planı yaptı. Ancak Asporça'nın kaçışı sarayda dengeleri değiştirdi.

Nilüfer ve Gonca Hatun yaşananlara sert tepki gösterirken, Malhun Hatun taraflar arasındaki krizi yatıştırmaya çalıştı. Öte yandan Yiğit'in kurduğu tuzak Evrenos ve Fatma'yı büyük tehlikenin içine sürükledi. Bölümün en dikkat çeken gelişmelerinden biri ise Gonca Hatun'un doğum sahnesi oldu. Sarayda herkes nefesini tutarken, anne ve bebeğin yaşayacağı kader merak konusu haline geldi.

Final sahnesinde ise Sultan Orhan ile Asporça arasındaki yüzleşme dikkat çekti. Orhan'ın sözleri, yeni bölüm öncesi hikâyedeki gerilimi daha da artırdı.