Kavuşamayan aşıkların hikayesi: Gelenek Görenek filmi nerede çekildi?
Bülent Emrah Parlak ve Didem Balçın’ı aynı hikayede buluşturan “Gelenek Görenek”, Mardin Midyat’ın taş sokaklarında geçen eğlenceli bir köy hikayesini beyazperdeye taşıyor. Yanlış kişiden kaçırılan bir yazma, yıllardır süren adetleri sorgulatan olayların fitilini ateşliyor.
2025'in dikkat çeken yerli komedileri arasında gösterilen "Gelenek Görenek", hem oyuncu kadrosu hem de sıra dışı hikayesiyle sinemaseverlerin radarına girdi. Yönetmen koltuğunda Hasan Doğan'ın oturduğu yapım, Anadolu'daki köklü gelenekleri mizahi bir dille anlatırken aile baskısı, aşk ve toplumsal kuralları da sorguluyor.
GELENEK GÖRENEK FİLMİ KONUSU
Film, geleneklerin gölgesinde yaşamaya çalışan Zarife ve Metin'in hikâyesine odaklanıyor. Birbirlerini seven genç çift, yaşadıkları köydeki sert örf ve adetler nedeniyle evlilik hayallerini gerçekleştiremiyor. Çaresiz kalan Metin ise köyde yıllardır uygulanan "Dezmal Kaçırma" geleneğini devreye sokmaya karar veriyor. Ancak yaptığı plan büyük bir karışıklığa neden oluyor. Metin, Zarife'nin yazmasını kaçırmak isterken yanlışlıkla onun ablasının yazmasını kaçırıyor.
Bu hata, köydeki kurallara göre Metin'in Zarife'nin ablasıyla evlenmek zorunda kalmasına yol açıyor. Olayların kontrolden çıkmasıyla birlikte Metin, başından beri karşı olduğu geleneklere karşı mücadele etmeye başlıyor.
GELENEK GÖRENEK FİLMİ OYUNCULARI
Filmin güçlü oyuncu kadrosunda televizyon ve sinemanın tanınan isimleri yer alıyor:
- Bülent Emrah Parlak
- Didem Balçın
- Bahar Şahin
- Mekin Sezer
- Selahattin Taşdöğen
- Aslı Samat
GELENEK GÖRENEK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin çekimleri, tarihi dokusuyla öne çıkan Midyat'ta gerçekleştirildi. Taş evleri, dar sokakları ve otantik atmosferiyle bilinen ilçe, filmin görsel dünyasına güçlü bir katkı sağladı.