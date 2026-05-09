Kavuşamayan aşıkların hikayesi: Gelenek Görenek filmi nerede çekildi?

2025'in dikkat çeken yerli komedileri arasında gösterilen "Gelenek Görenek", hem oyuncu kadrosu hem de sıra dışı hikayesiyle sinemaseverlerin radarına girdi. Yönetmen koltuğunda Hasan Doğan'ın oturduğu yapım, Anadolu'daki köklü gelenekleri mizahi bir dille anlatırken aile baskısı, aşk ve toplumsal kuralları da sorguluyor.

GELENEK GÖRENEK FİLMİ KONUSU

Film, geleneklerin gölgesinde yaşamaya çalışan Zarife ve Metin'in hikâyesine odaklanıyor. Birbirlerini seven genç çift, yaşadıkları köydeki sert örf ve adetler nedeniyle evlilik hayallerini gerçekleştiremiyor. Çaresiz kalan Metin ise köyde yıllardır uygulanan "Dezmal Kaçırma" geleneğini devreye sokmaya karar veriyor. Ancak yaptığı plan büyük bir karışıklığa neden oluyor. Metin, Zarife'nin yazmasını kaçırmak isterken yanlışlıkla onun ablasının yazmasını kaçırıyor.

Bu hata, köydeki kurallara göre Metin'in Zarife'nin ablasıyla evlenmek zorunda kalmasına yol açıyor. Olayların kontrolden çıkmasıyla birlikte Metin, başından beri karşı olduğu geleneklere karşı mücadele etmeye başlıyor.