Var Mısın Yok Musun’da Esra Erol dönemi: Yeni tanıtım yayınlandı

Televizyon tarihine damga vuran "Var Mısın Yok Musun"un atv ekranlarındaki yeni sezonu için geri sayım sürerken, yarışmanın yeni tanıtımı izleyici ile buluştu.

Türkiye'nin hayalleri gerçeğe dönüştüren efsane yarışma programı Esra Erol ile geri dönüyor. Var Mısın Yok Musun'un yeni tanıtımı dün akşam yayınlandı. Sunuculuğunu Esra Erol'un yapacağı programın tanıtımı izleyicide büyük heyecan yarattı. Kaynak: ATV

"Var Mısın Yok Musun" Esra Erol ile Hayallerinize Kavuşturacak! Türkiye'nin dört bir yanından gelen 22 yarışmacı büyük ödül olan 5 milyonu kazanabilmek için bankaya karşı yarışacak.

Banka her turun sonunda yarışmacıların kutusunu satın alabilmek için bir teklifte bulunacak. Kutular açıldıkça yarışmacıların alması gereken risk daha da büyüyecek.