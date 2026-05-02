Büyük Savaş filmi konusu ve oyuncuları

BÜYÜK SAVAŞ FİLMİ KONUSU

Film, geçmişte yaşanan kırılmaların izini süren bir aile dramını merkezine alıyor. Eski bir alkolik ve başarılı bir antrenör olan Paddy Conlon (Nick Nolte), bağımlılığı yüzünden eşini kaybetmiş ve iki oğluyla bağını koparmıştır.

Küçük oğlu Tommy Riordan (Tom Hardy), yıllar sonra babasının yanına döner. Ancak geçmişte yaşananlar, aralarındaki mesafeyi hala korur. Tommy, babasının değiştiğine inanmakta zorlanırken, bir yandan da büyük bir dövüş turnuvasına hazırlanmak ister. Diğer kardeş Brendan Conlon (Joel Edgerton) ise lise öğretmenidir ve ailesini geçindirme mücadelesi verir. Maddi sıkıntılar ve kızının tedavi masrafları, onu yeniden ringe dönmeye zorlar.