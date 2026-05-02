Büyük Savaş filmi konusu ve oyuncuları
atv ekranlarında bu akşam yayınlanacak Büyük Dövüş, küslüğün gölgesinde büyüyen iki kardeşin aynı MMA turnuvasında karşı karşıya gelişini anlatıyor. 5 milyon dolarlık ödül kadar ağır olan geçmişleri, ringde sadece rakip değil hesaplaşma ortağı yapıyor.
2011 yapımı Büyük Dövüş, bu akşam atv'de izleyiciyle buluşuyor. Yönetmen koltuğunda Gavin O'Connor'ın oturduğu yapım, aksiyonun sert yüzünü aile dramıyla buluşturuyor. Başrollerde Tom Hardy, Joel Edgerton ve Nick Nolte yer alıyor.
BÜYÜK SAVAŞ FİLMİ KONUSU
Film, geçmişte yaşanan kırılmaların izini süren bir aile dramını merkezine alıyor. Eski bir alkolik ve başarılı bir antrenör olan Paddy Conlon (Nick Nolte), bağımlılığı yüzünden eşini kaybetmiş ve iki oğluyla bağını koparmıştır.
Küçük oğlu Tommy Riordan (Tom Hardy), yıllar sonra babasının yanına döner. Ancak geçmişte yaşananlar, aralarındaki mesafeyi hala korur. Tommy, babasının değiştiğine inanmakta zorlanırken, bir yandan da büyük bir dövüş turnuvasına hazırlanmak ister. Diğer kardeş Brendan Conlon (Joel Edgerton) ise lise öğretmenidir ve ailesini geçindirme mücadelesi verir. Maddi sıkıntılar ve kızının tedavi masrafları, onu yeniden ringe dönmeye zorlar.
SPARTA TURNUVASI: 5 MİLYON DOLARLIK MÜCADELE
Filmde, dünyanın en iyi orta siklet dövüşçülerinin katıldığı "Sparta" adlı büyük bir MMA turnuvası düzenlenir. Ödül 5 milyon dolardır. Tommy, geçmişte kazandığı bir dövüşün internete düşmesiyle kısa sürede tanınan bir isim haline gelir ve turnuvaya katılmaya karar verir. Bu süreçte babasından kendisini çalıştırmasını ister.
Brendan ise ailesini kurtarmak için aynı turnuvaya girer. İki kardeşin farklı nedenlerle çıktıkları bu yol, onları kaçınılmaz bir şekilde karşı karşıya getirir.
BÜYÜK SAVAŞ OYUNCULARI
- Joel Edgerton
- Tom Hardy
- Nick Nolte
- Jennifer Morrison
- Frank Grillo
KARDEŞLİK, REKABET VE YÜZLEŞME
Film, yalnızca bir spor hikayesi anlatmaz. Aynı zamanda affetmenin, yüzleşmenin ve geçmişle hesaplaşmanın da hikayesini kurar. İki kardeşin ringdeki mücadelesi, aslında yılların biriktirdiği öfke ve kırgınlığın dışavurumudur. Bu yönüyle Warrior, klasik dövüş filmlerinden ayrılır.