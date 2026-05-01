Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı? 1 Mayıs TRT 1 yayın akışı

1 Mayıs resmi tatilinde ekran başına geçecek izleyiciler için kritik soru yanıt buldu. Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümü, TRT 1 yayın akışına göre bu akşam saat 20.00’de ekrana geliyor ve hikayede dengeleri değiştirecek gelişmeler izleyiciyi bekliyor.

Resmi tatil nedeniyle yayın akışında değişiklik olup olmayacağı merak edilirken, gözler TRT 1 ekranlarına çevrildi. Sevilen dizi Taşacak Bu Deniz için "Bu akşam yeni bölüm var mı?" sorusu gün boyu en çok aranan başlıklar arasına girdi. TRT'nin güncel yayın planı ise izleyicinin merakını giderdi.

Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümü bu akşam izleyiciyle buluşuyor (Fotoğraf: TRT 1)

1 MAYIS CUMA TAŞACAK BU DENİZ VAR MI?

Dizinin yayın saatinde de bir değişiklik yapılmadı. İzleyiciyle buluşma saati her hafta olduğu gibi sabit kaldı. Yeni bölüm, 1 Mayıs 2026 Cuma akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında olacak.

Son bölümde yaşananlar hikayede önemli kırılmalara neden oldu. (Fotoğraf: TRT 1)

TAŞACAK BU DENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Son bölümde yaşananlar hikayede önemli bir kırılma yarattı. Esme ve Eleni, Şerif'in Koçari'yi zehirleyerek yarattığı büyük kaosu birlikte yönetmeyi başardı ve onu Adil'in kurduğu planın içine çekti. Fadime, İso için duyduğu endişeyle zor anlar yaşarken, aynı zamanda abisiyle birlikte Şerif'in adamlarına karşı mücadele verdi. Eleni'nin kurduğu triyaj alanı sayesinde ambulanslar gelene kadar yaralılar hayatta tutuldu.

Oruç'un yaptığı fedakarlık bölümün en dikkat çeken anlarından biri oldu. Zehirlenmesine rağmen elindeki son ilacı kendi hayatını riske atarak düşmanı Gezep'i kurtarmak için kullandı. Bu hamle, karakterler arasındaki dengeleri daha da karmaşık hale getirdi.

Esme'nin sakladığı sır hikayenin en büyük gizemlerinden biri haline geldi. (Fotoğraf: TRT 1)

Esme'nin, yaşanan onca olayın ardından bile Adil'in Şerif'e neler yapabileceğinden çekinmemesi, Adil'in dikkatini çekti ve Esme'nin sakladığı sırrın sanılandan çok daha büyük olduğunu fark etmesine yol açtı. Zarife'nin geçmişte yaptığı hataların ortaya çıkması, köydeki dengeleri altüst etti. Eleni gerçeğin peşindeki yolculuğuna kararlılıkla devam ederken, Oruç ise İso ile Fadime'nin evliliğinin ardındaki gerçeği öğrendi. İso ve Fadime'nin duygularını açıkça dile getirmesi, Oruç'u geri dönüşü olmayan bir plan yapmaya itti.

Koçari ve Furtuna köylerinin halkı ise Adil'in Şerif'e vereceği cezayı görmek için bir araya geldi. Ancak orada yaşanan gelişmeler, Karadeniz'de artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını gösteren bir dönüm noktası oldu.

İzleyiciyi yeni bölümde gerilim ve sürpriz gelişmeler bekliyor. (Fotoğraf: TRT 1)

YENİ BÖLÜMDE İZLEYİCİYİ NELER BEKLİYOR?

Yeni bölümde hikayenin merkezinde Adil'in vereceği karar yer alacak. Şerif'e uygulanacak cezanın sadece bireysel bir hesaplaşma değil, iki köy arasındaki güç dengesini de doğrudan etkilemesi bekleniyor.

Esme'nin sakladığı sırrın ortaya çıkıp çıkmayacağı, Adil'in nasıl bir yol izleyeceği ve Oruç'un planının hangi sonuçları doğuracağı, bölümün en kritik başlıkları arasında öne çıkıyor.

TRT 1 yayın akışı merak edilen sorulara net yanıt verdi.

1 MAYIS TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.40 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06.35 – Beni Böyle Sev

09.20 – Adını Sen Koy

10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 – Seksenler

13.50 – Benim Adım Melek

14.30 – Cennetin Çocukları

17.45 – Lingo Türkiye

19.00 – Ana Haber

19.55 – İddiaların Aksine

20.00 – Taşacak Bu Deniz

