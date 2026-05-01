Resmi tatil nedeniyle yayın akışında değişiklik olup olmayacağı merak edilirken, gözler TRT 1 ekranlarına çevrildi. Sevilen dizi Taşacak Bu Deniz için "Bu akşam yeni bölüm var mı?" sorusu gün boyu en çok aranan başlıklar arasına girdi. TRT'nin güncel yayın planı ise izleyicinin merakını giderdi.

Dizinin yayın saatinde de bir değişiklik yapılmadı. İzleyiciyle buluşma saati her hafta olduğu gibi sabit kaldı. Yeni bölüm, 1 Mayıs 2026 Cuma akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında olacak.

Son bölümde yaşananlar hikayede önemli kırılmalara neden oldu. (Fotoğraf: TRT 1)

TAŞACAK BU DENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Son bölümde yaşananlar hikayede önemli bir kırılma yarattı. Esme ve Eleni, Şerif'in Koçari'yi zehirleyerek yarattığı büyük kaosu birlikte yönetmeyi başardı ve onu Adil'in kurduğu planın içine çekti. Fadime, İso için duyduğu endişeyle zor anlar yaşarken, aynı zamanda abisiyle birlikte Şerif'in adamlarına karşı mücadele verdi. Eleni'nin kurduğu triyaj alanı sayesinde ambulanslar gelene kadar yaralılar hayatta tutuldu.

Oruç'un yaptığı fedakarlık bölümün en dikkat çeken anlarından biri oldu. Zehirlenmesine rağmen elindeki son ilacı kendi hayatını riske atarak düşmanı Gezep'i kurtarmak için kullandı. Bu hamle, karakterler arasındaki dengeleri daha da karmaşık hale getirdi.