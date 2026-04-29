Hıdırellez sürprizi! Suzan Kardeş’ten Müge Anlı’ya özel hediye

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugünkü bölümünde bahar rüzgarları esti. Ünlü sanatçı Suzan Kardeş, elinde geleneksel Hıdırellez sepeti ve renkli ritüelleriyle stüdyoya konuk olarak izleyicilere neşe dolu anlar yaşattı.

2026 Mayıs ayı yaklaşırken, Anadolu ve Balkanlar'ın kadim geleneği Hıdırellez coşkusu Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyolarına taşındı.

SUZAN KARDEŞ'TEN SÜRPRİZ ZİYARET

Ünlü sanatçı Suzan Kardeş, her yıl olduğu gibi bu yıl da bereket ve neşe dolu sepetiyle ekran başındakilere baharın müjdesini verdi.

Elinde sarı papatyalar ve geleneksel Hıdırellez sepetiyle stüdyoya giren Suzan Kardeş'i gören Anlı, "Sen geldiğine göre Hıdırellez geliyor" diyerek ünlü sanatçıyı sevgiyle karşıladı.

BEREKET KESESİ VE SAĞLIK BİLEKLİĞİ

Ünlü sanatçı, Müge Anlı ve ekip arkadaşlarına içinde para bulunan kırmızı keseler ve yedi gün boyunca takılması önerilen "sağlık bileklikleri" hediye etti

HIDIRELLEZ DE ARTIK UNESCO LİSTESİNDE

Suzan Kardeş, Hıdırellez'in UNESCO tarafından korunan bir kültürel miras olduğunu hatırlatarak, bu kadim geleneklerin gelecek nesillere aktarılmasının önemine değindi.

Müge Anlı ise bu tür kültürel değerlerin topluma moral ve neşe kattığını belirterek Suzan Kardeş'e bu anlamlı ziyareti için teşekkür etti.

HIDIRELLEZ NE ZAMAN 2026?

Baharın habercisi Hıdırellez, 5 Mayıs akşamı başlar ve 6 Mayıs akşamı sona erer. 2026 bu sene 5 Mayıs Salı gününe ve 6 Mayıs'ta Çarşamba gününe denk geliyor.

HIDIRELLEZ GELENEKLERİ VE BEREKET RİTÜELLERİ

Hıdırellez gecesi ve sabahında yapılan ritüellerin temelinde bereket, sağlık, talih ve şifa arayışı yatar. İşte Anadolu'da nesillerdir uygulanan o geleneklerden öne çıkanlar:

GÜL AĞACI ALTINDA DİLEK DİLENMESİ

En yaygın gelenek olan gül ağacı ritüelinde; vatandaşlar ev, araba, çocuk ya da evlilik gibi dileklerini bir kağıda çizerek veya küçük maketlerini yaparak 5 Mayıs akşamı gül dalına asarlar. Gün doğmadan önce bu kağıtlar toplanarak akarsu, deniz veya nehre bırakılır.

BEREKET VE RIZIK İÇİN YAPILANLAR

Açık bırakılan kapılar: Bereketin girmesi için cüzdanlar, mutfaktaki un çuvalları, bakliyat kapları ve pencerelerin ağzı gece boyunca açık bırakılır.

Gül dalına para asma: Cüzdanlardaki paralar gül dalına asılır; ertesi sabah toplanan bu paralar "bereket parası" olarak yıl boyu harcanmaz.

Karınca toprağı: Evin mutfağına bereket getirmesi amacıyla karınca yuvalarından bir miktar toprak alınarak keseler içinde saklanır.

ŞANS, KISMET VE ARINMA RİTÜELLERİ

Hıdırellez ateşi: Tüm senenin kötü enerjisinden kurtulmak ve günahlardan arınmak için yakılan ateşin üzerinden atlanır.

Niyet küpü: Genç kızlar takılarını içine attıkları bir "niyet küpünü" gül ağacı dibinde bekletir, ertesi sabah maniler eşliğinde küp açılır.

Kilit açma: Kısmeti kapalı olduğuna inanılan kişilerin başında kilit açılır; evlenme niyetli gençler tuzlu ekmek yiyerek rüyalarında evlenecekleri kişiyi görmeyi umarlar.

SAĞLIK VE ŞİFA RİTÜELLERİ

Çiğ toplama: Sabah erkenden çiçeklerin ve otların üzerindeki çiğ taneleri toplanır; banyo suyuna karıştırılır ya da süt mayalamak için kullanılır.

Salıncakta sallanma: Hastalıklardan kurtulmak için ağaçlara salıncak kurulur. Ayrıca yeşil alanlarda yuvarlanmak da şifa getirdiğine inanılan bir diğer uygulamadır.

Dere suyunda yıkanma: Sağlıklı bir yıl geçirmek için sabahın ilk ışıklarıyla su kenarlarına gidilerek el ve yüz yıkanır.

