ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm canlı izle | 29 Nisan 2026 Çarşamba

atv'nin reyting rekortmeni programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", faili meçhul cinayetler, kayıp dosyaları ve toplumsal olayların ele alındığı yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Programın canlı yayın ekranı ve güncel gelişmeleri merak edenler için yayında.

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

📺 MÜGE ANLI CANLI NASIL İZLENİR?

Sevilen programı canlı izlemek isteyenler için birkaç farklı seçenek bulunuyor:

atv resmi web sitesiüzerinden canlı yayın sekmesini ziyaret ederek programı anlık olarak takip edebilirsiniz.

atv YouTube kanalı üzerinden yayınlanan bölümlere ve öne çıkan kesitlere ulaşabilirsiniz.

Kaçırılan bölümler için atv'nin resmi platformunda yer alan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" sayfasından tüm bölümler arşiv olarak izlenebilir.

Tüm bölümleri izlemek için tıklayın

ATV CANLI YAYIN SAYFASI

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

32 yaşındaki Alis Ebru Yeşim Tanese, hiç görmediği babası olduğunu düşündüğü Halis Seyhan'ı bulmak için Romanya'dan Müge Anlı programına katıldı. Canlı yayına bağlanan Halis Bey, Alis'in kızı olabileceğini ancak emin olmadığını, o dönemde çok genç olduğunu ve kesin konuşmak istemediğini söyledi. Taraflar geçmişe dair duygusal açıklamalarda bulunurken, Halis Bey kız olması durumunda kabul edebileceğini ve bir oğlunu kaybettiği için bunun kendisi için büyük bir şans olacağını ifade etti. Alis Hanım ise yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu dile getirdi. Programda tarafların DNA testi yaptırmasına karar verildi.

11 yaşındaki Umut Kilitçi, 25 Nisan'da İstanbul Esenler'den "Denize gideceğim" diyerek evden çıktıktan sonra kayboldu. Türkmen uyruklu annesi Parahat Eraşova, oğlundan günlerdir haber alamayınca Müge Anlı'dan yardım istedi. Umut'un Türk bir baba ve Türkmen bir annenin çocuğu olduğu, ailesinin ayrıldığı ve annesiyle yaşadığı belirtildi. Kimliğinin olmadığı için okula gidemediği ve zor şartlarda yaşadığı da konuşuldu. O gün yanında yabancı uyruklu arkadaşlarının olduğunu söyleyen anne, çantasına kıyafet alarak evden çıktığını ve o zamandan beri kendisinden haber alamadığını anlattı.

Programda ayrıca Küçükçekmece sahilinde görüldüğü iddia edilen bazı çocukların da kayıp olduğu, Umut'un da aralarında bulunduğu birkaç çocuğun isimlerinin geçtiği belirtildi. Aileler, çocukların en son farklı bölgelerde görüldüğünü ve durumun araştırıldığını ifade etti. Anne Parahat ise daha önce de çocuğunun benzer bir durum yaşadığını, bazı kişilerin çocukları kontrol altında tutup para istedikleri yönünde şüpheleri olduğunu söyledi. İddialar üzerine yayına emniyet birimleri de dahil oldu ve çocukların bulunması için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

40 yaşındaki 5 çocuk annesi Suzan Çenşi, iki yıl önce Hatay'da kayboldu. Kızı Zeynep, annesini bulmak için Müge Anlı programına katılarak kayınbiraderi Bayram'dan şüphelendiğini ve annesini onunla konuşurken gördüğünü söyledi. Bayram ise canlı yayına bağlanarak iddiaları reddetti. Süreçte Suzan ile Bayram'ın birlikte kaçtıkları iddiası gündeme geldi ve dosya emniyete ihbar kabul edildi. İki yıl sonra Suzan ve Bayram stüdyoya geldi ve anne-kız yüzleşti. Tartışmada aile içi ilişkiler, evlilikler, çocuklar ve ihanet iddiaları gündeme gelirken taraflar birbirini suçladı. Programda aile içi sorunlar ve çocukların durumu da yoğun şekilde tartışıldı.

23 yaşındaki Bulgaristan vatandaşı Melek Antoneta Atanazova Grigorova, 17 Nisan'da İstanbul'da kayboldu. İki çocuk annesi genç kadından o tarihten sonra haber alınamadı. Ailesi, özellikle babası Günay ve eşi Remzi, Müge Anlı programına katılarak yardım istedi. Baba Günay, kızının sağ olup olmadığını bilmediklerini, sadece bir haber almak istediklerini söyleyerek gözyaşları içinde çağrıda bulundu. Programda Müge Anlı da Melek'i gören ya da yerini bilenlerin aileye ve yetkililere bilgi vermesi için çağrıda bulundu.

40 yaşındaki 3 çocuk annesi Nazen Gül Başar, 23 Nisan'da Erzurum'dan Bursa'ya dönmek üzere otobüse bindikten sonra kayboldu. Ailesi, özellikle eşi Firkani ve kızı Seher, Müge Anlı programına katılarak yardım istedi. Kızı Seher, annesinin Erzurum Aşkale'de otobüsten indiğini ve o andan sonra kendisinden haber alınamadığını söyledi. Aile, Nazen Gül'ün sosyal medyayı özellikle son dönemde aktif kullandığını ve bu durumun kaybolmasında etkili olabileceğini düşündüklerini ifade etti.