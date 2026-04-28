ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm canlı izle | 28 Nisan 2026 Salı

atv'nin reyting rekortmeni programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", faili meçhul cinayetler, kayıp dosyaları ve toplumsal olayların ele alındığı yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Programın canlı yayın ekranı ve güncel gelişmeleri merak edenler için yayında.

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

📺 MÜGE ANLI CANLI NASIL İZLENİR?

Sevilen programı canlı izlemek isteyenler için birkaç farklı seçenek bulunuyor:

atv resmi web sitesiüzerinden canlı yayın sekmesini ziyaret ederek programı anlık olarak takip edebilirsiniz.

atv YouTube kanalı üzerinden yayınlanan bölümlere ve öne çıkan kesitlere ulaşabilirsiniz.

Kaçırılan bölümler için atv'nin resmi platformunda yer alan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" sayfasından tüm bölümler arşiv olarak izlenebilir.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

2 yıldır kayıptı, Müge Anlı bir günde buldu. Anne ve kızı yıllar sonra kavuştu.

40 yaşındaki 5 çocuk annesi Suzan Çenşi, iki yıl önce Hatay'dan kayıplara karıştı. Kızı Zeynep onu aramak için stüdyoya geldi. 2 yıldır eksik olan parça 1 günde tamamlandı. İddiaların odağındaki Suzan Çenşi ve Bayram İzgi stüdyoya geldi. 2 yıl ardından anne ve kız stüdyoda yüzleşti.

Hiç görmediği babası Halis Seyhan'ı arıyor...

32 yaşındaki Alis Ebru Yeşim Tanese, hiç görmediği babası Halis Seyhan'ı aramak için Romanya'dan mucize kavuşmaların adresi Müge Anlı'ya geldi.

Son sinyalin alındığı ırmakta cenazesi bulundu. Zabıta memuru Ali Savaş'ın acı sonu...

35 yaşındaki Zabıta Memuru Ali Savaş, 15 Nisan'da Antalya Manavgat'tan kayıplara karışmıştı. Son sinyalin alındığı ırmakta cenazesi bulundu… Zabıta memuru Halil Savaş'ın acı sonu…

Girdiği dolar trafiğine açıklık getiremedi. Gülbahar Jumaniyazova demir parmaklıklar ardında.

Gülbahar Jumaniyazova, Gaziosmanpaşa adliyesine sev edilerek önce savcılık sonra da hakimlik huzuruna çıktı. Dolandırıcılık suçlaması ile tutuklanarak Bakırköy Kadın Kalalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi' dedi.

40 yaşındaki 3 çocuk annesi Nazen Gül Başar aranıyor...

40 yaşındaki 3 çocuk annesi Nazen Gül Başar, 23 Nisan'da Erzurum'dan kayıplara karıştı. Kocası Firkani ve kızı Seher onu aramak için stüdyoya geldi.