ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm canlı izle | 22 Nisan 2026 Çarşamba

atv'nin reyting rekortmeni programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", faili meçhul cinayetler, kayıp dosyaları ve toplumsal olayların ele alındığı yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Programın canlı yayın ekranı ve güncel gelişmeleri merak edenler için yayında.

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

📺 MÜGE ANLI CANLI NASIL İZLENİR?

Sevilen programı canlı izlemek isteyenler için birkaç farklı seçenek bulunuyor:

atv resmi web sitesiüzerinden canlı yayın sekmesini ziyaret ederek programı anlık olarak takip edebilirsiniz.

atv YouTube kanalı üzerinden yayınlanan bölümlere ve öne çıkan kesitlere ulaşabilirsiniz.

Kaçırılan bölümler için atv'nin resmi platformunda yer alan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" sayfasından tüm bölümler arşiv olarak izlenebilir.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

56 yaşındaki taksi şoförü Recep Önder, evlilik vaadiyle Özbekistan uyruklu Gülbahar tarafından 900 Bin TL dolandırıldığını iddia etmişti. Recep Önder'in 20 bin dolar kaptırdığını iddia ettiği 20 yaş küçük sevgilisi Gülbahar Hanım canlı yayına geldi. Söylenilenleri reddeden ve 20 bin dolar almadığını açıklayan Gülbahar Hanım, "2 ay konuştuk ama değişik insanmış ben onunla yaşayamam. İlk başta sevmiştim ama şimdi sevdiğime pişmanım" dedi. Recep Önder'in kendisini gece mekanlarında çalıştırmak istediğini söyleyen Gülbahar Hanım, "Beni gece mekanında çalıştırma isteği oldu. Sosyal medyadan insanları dolandırmamı istedi" dedi.

1993 yılında dünyaya gelen Kübra Kuru'nun kaybolmasına ilişkin yıllardır çözülemeyen dosyada dikkat çekici yeni iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Programda, Bilal Kuru'nun kızın kaçırılmasıyla bağlantılı olduğunu iddia ettiği kişiler de canlı yayında yer aldı.

Olayla ilgili araştırmalarını sürdüren ekipler, Kütahya'da Bilal Kuru'nun eski iş çevresine ulaştı. Bu kapsamda görüşülen Hüseyin Korkmaz, Bilal Kuru'nun geçmişte yaptığı bir konuşmaya dikkat çekti. Korkmaz, Bilal Kuru'nun bir arkadaşına "Kübra'yı abim kaçırdı" dediğini duyduğunu iddia etti.

Kayıp Kübra Kuru dosyasının ele alındığı canlı yayında taraflar arasında tansiyon yükseldi. Ümmü Kuru, Bilal Kuru'nun geçmişte eşine şiddet uyguladığını ve araya girdiği için kendisinin de darp edildiğini öne sürdü. Bilal Kuru ise bu iddialara karşı çıkarak aile içinde farklı sorunlar yaşandığını savundu.

Yayında Bilal Kuru, geçmişe dair ağır suçlamalarda bulunarak bazı aile içi olaylar ve tartışmalardan söz etti. İddialar arasında Kübra'nın kaybolduğu döneme ilişkin çelişkili anlatımlar yer aldı. Ümmü Kuru ise kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek olayla hiçbir ilgisi olmadığını savundu.

Program sırasında taraflar arasında sert tartışmalar yaşanırken, sunucu Müge Anlı iddiaların çelişkili olduğunu belirterek olayın aydınlatılması için yetkililere başvuru yapılması çağrısında bulundu. Ayrıca dosyanın zaman aşımına uğramamış olabileceğine dikkat çekilerek resmi makamların yeniden inceleme yapması gerektiği ifade edildi.