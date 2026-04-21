ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm canlı izle | 21 Nisan 2026 Salı

atv'nin reyting rekortmeni programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", faili meçhul cinayetler, kayıp dosyaları ve toplumsal olayların ele alındığı yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Programın canlı yayın ekranı ve güncel gelişmeleri merak edenler için yayında.

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

4 yaşındaki çocuk devlet korumasına alındı. Petek Kayaalp, eşine geri döndü.

26 yaşındaki, beş haftalık hamile Petek Kayalp, 16 Nisan'da ilk evliliğinden olan dört yaşındaki kızıyla beraber İstanbul Üsküdar'daki baba evinden çıkıp kayıplara karıştı. Dakikalar içinde bulunan Petek yayında ailesini yalanladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Simav'da harekete geçti. Yaşadıkları yere gittiler. Poliste devreye girdi, 4 yaşındaki çocuk devlet koruması altına alındı.

Üniformasını evinde bırakıp kayıplara karıştı. Zabıta memuru Ali Savaş'tan 6 gündür haber yok.

35 yaşındaki Zabıta Memuru Ali Savaş, 15 Nisan'da Antalya Manavgat'tan kayıplara karıştı. Kardeşleri Ramazan ve Büşra onu aramak için stüdyoya geldi. Ali Savaş'ın borçlarından dolayı evi terk ettiği iddia edildi.

Taksisine binen yolcuya gönlünü kaptırdı. 20 yaş küçük sevgilisine 900 bin TL mi kaptırdı?

56 yaşındaki taksi şoförü Recep Önder, evlilik vaadiyle Özbekistan uyruklu Gülbahar tarafından 900 Bin TL dolandırıldığını iddia ediyor

3,5 yaşındaki çocuk cinayete mi kurban gitti? Taraflar arasında yükselen tansiyon...

Ali Köse, 1993 yılında doğar doğmaz evlatlık verilen ve ardından 3,5 yaşındayken kaçırıldığı söylenen kız kardeşi Kübra'yı aramak için stüdyoya geldi. Bilal Kuru'nun, Kübra'nın kaçırılmasında aracılık ettiğini iddia ettiği kişiler canlı yayına geldi.