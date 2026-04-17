17 Nisan TRT 1 yayın akışı değişti: Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman?
TRT 1’in sevilen dizilerinden Taşacak Bu Deniz’in 25. bölüm fragmanının sosyal medyadan kaldırılması dikkat çekti. Dizinin 17 Nisan 2026 Cuma günü yayın akışında yer almaması izleyicilerin merakını artırdı. Kanalın resmi programı ise yeni bölümün bu hafta ekrana gelmeyeceğini ortaya koydu.
Karadeniz'in sert doğası ve güçlü hikayesiyle izleyici karşısına çıkan Taşacak Bu Deniz dizisi bu hafta ekranlarda olmayacak. TRT 1'in 17 Nisan Cuma tarihli yayın akışında dizinin yer almaması yeni bölümün ertelendiğini ortaya koydu. Dizinin yeni bölümünü bekleyen izleyiciler ise yayın tarihine ilişkin detayları araştırmaya başladı.
TAŞACAK BU DENİZ BU AKŞAM VAR MI?
TRT 1'in yayımladığı güncel yayın akışına göre Taşacak Bu Deniz dizisi 17 Nisan Cuma akşamı ekrana gelmeyecek. Dizinin normalde her hafta cuma akşamı yayımlanan yeni bölümü bu hafta programdan çıkarıldı. Fragmanın kaldırılmasıyla ortaya çıkan iddialar da böylece doğrulanmış oldu.
TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
TRT 1'in haftalık yayın planına göre dizinin yeni bölümünün 24 Nisan 2026 Cuma günü ekranlara gelmesi bekleniyor. Dizi normal yayın gününde yeniden izleyiciyle buluşacak.