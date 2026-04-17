17 Nisan TRT 1 yayın akışı değişti: Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman?

Bununla da yetinmeyen Şerif, Adil'i Rusya'da kurulan bir ölüm tuzağına çekti. Aynı zamanda Esme'yi herkesten uzak bir yere kaçırmak için hazırlık yapmaya başladı. Tüm bu gelişmelere rağmen Esme ile Adil arasında farklı bir süreç başladı. İkili, yaşanan zorlukların ortasında birbirlerine daha fazla yaklaşmayı başardı.

Dizinin 24. bölümünde hikaye oldukça kritik bir noktaya ulaştı. Koçari'de Esme'nin Şerif'ten boşanması kutlanırken, Şerif ise bu gelişmeyi kabullenmek yerine intikam planını devreye soktu. Yaşananların ardından gerilim hızla yükseldi ve Şerif'in attığı adımlar olayların yönünü tamamen değiştirdi. Rusya'daki soğuk hava deposunu patlatan Şerif, Koçari Köyü'nün suyunu da zehirleyerek büyük bir kaos yarattı.

Taşacak Bu Deniz

DİZİDE GERİLİM ARTIYOR

Son bölümde birçok karakterin kaderi aynı anda değişmeye başladı. Esme, Zarife'nin çocuk satma işine karıştığını öğrenerek büyük bir şok yaşadı. Eleni ise gizlice DNA testi yaptırmaya karar verdi. Oruç'tan gerçekleri öğrenmek için plan kurdu ve onu psikolojik olarak zorlamaya başladı. Bu gelişmeler Oruç'un duygularını tamamen alt üst etti.

Dizinin dikkat çeken sahnelerinden biri yayla evinde yaşandı. Fadime, İso'ya geçmişte yaşadığı korkuları açıkça anlattı. Bu samimi konuşma ikisini birbirine daha da yakınlaştırdı. Fadime o sırada İso'nun çocukken çizdiği uçan atmaca resmini fark etti. Aynı anda Rusya'da ölüm tuzağına düşen Adil ve Oruç da aynı sembolle karşılaştı. Bu sahne dizide yeni bir gizemin kapısını araladı.

Şerif'in başlattığı büyük planın sonuçları ise beklenenden daha ağır oldu. Zehirlenen su yalnızca Koçarileri değil başka insanları da etkiledi. Hikâyenin sonunda hem Esme hem İso hem de Oruç ölümle burun buruna geldi.