17 Nisan TRT 1 yayın akışı değişti: Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman?

TRT 1’in sevilen dizilerinden Taşacak Bu Deniz’in 25. bölüm fragmanının sosyal medyadan kaldırılması dikkat çekti. Dizinin 17 Nisan 2026 Cuma günü yayın akışında yer almaması izleyicilerin merakını artırdı. Kanalın resmi programı ise yeni bölümün bu hafta ekrana gelmeyeceğini ortaya koydu.

Karadeniz'in sert doğası ve güçlü hikayesiyle izleyici karşısına çıkan Taşacak Bu Deniz dizisi bu hafta ekranlarda olmayacak. TRT 1'in 17 Nisan Cuma tarihli yayın akışında dizinin yer almaması yeni bölümün ertelendiğini ortaya koydu. Dizinin yeni bölümünü bekleyen izleyiciler ise yayın tarihine ilişkin detayları araştırmaya başladı.

TAŞACAK BU DENİZ BU AKŞAM VAR MI?

TRT 1'in yayımladığı güncel yayın akışına göre Taşacak Bu Deniz dizisi 17 Nisan Cuma akşamı ekrana gelmeyecek. Dizinin normalde her hafta cuma akşamı yayımlanan yeni bölümü bu hafta programdan çıkarıldı. Fragmanın kaldırılmasıyla ortaya çıkan iddialar da böylece doğrulanmış oldu.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

TRT 1'in haftalık yayın planına göre dizinin yeni bölümünün 24 Nisan 2026 Cuma günü ekranlara gelmesi bekleniyor. Dizi normal yayın gününde yeniden izleyiciyle buluşacak.

17 NİSAN 2026 TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.35 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06.30 – Beni Böyle Sev

09.25 – Adını Sen Koy

10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 – Hayallerinin Peşinde

14.00 – Benim Adım Melek

17.45 – Yurda Dönüş

19.00 – Ana Haber

19.55 – İddiaların Aksine

20.00 – Rafadan Tayfa: Kapadokya | Türk Sineması

21.45 – Kasırga | Yabancı Sinema

23.45 – Cennetin Çocukları

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizinin 24. bölümünde hikaye oldukça kritik bir noktaya ulaştı. Koçari'de Esme'nin Şerif'ten boşanması kutlanırken, Şerif ise bu gelişmeyi kabullenmek yerine intikam planını devreye soktu. Yaşananların ardından gerilim hızla yükseldi ve Şerif'in attığı adımlar olayların yönünü tamamen değiştirdi. Rusya'daki soğuk hava deposunu patlatan Şerif, Koçari Köyü'nün suyunu da zehirleyerek büyük bir kaos yarattı.

Bununla da yetinmeyen Şerif, Adil'i Rusya'da kurulan bir ölüm tuzağına çekti. Aynı zamanda Esme'yi herkesten uzak bir yere kaçırmak için hazırlık yapmaya başladı. Tüm bu gelişmelere rağmen Esme ile Adil arasında farklı bir süreç başladı. İkili, yaşanan zorlukların ortasında birbirlerine daha fazla yaklaşmayı başardı.

DİZİDE GERİLİM ARTIYOR

Son bölümde birçok karakterin kaderi aynı anda değişmeye başladı. Esme, Zarife'nin çocuk satma işine karıştığını öğrenerek büyük bir şok yaşadı. Eleni ise gizlice DNA testi yaptırmaya karar verdi. Oruç'tan gerçekleri öğrenmek için plan kurdu ve onu psikolojik olarak zorlamaya başladı. Bu gelişmeler Oruç'un duygularını tamamen alt üst etti.

Dizinin dikkat çeken sahnelerinden biri yayla evinde yaşandı. Fadime, İso'ya geçmişte yaşadığı korkuları açıkça anlattı. Bu samimi konuşma ikisini birbirine daha da yakınlaştırdı. Fadime o sırada İso'nun çocukken çizdiği uçan atmaca resmini fark etti. Aynı anda Rusya'da ölüm tuzağına düşen Adil ve Oruç da aynı sembolle karşılaştı. Bu sahne dizide yeni bir gizemin kapısını araladı.

Şerif'in başlattığı büyük planın sonuçları ise beklenenden daha ağır oldu. Zehirlenen su yalnızca Koçarileri değil başka insanları da etkiledi. Hikâyenin sonunda hem Esme hem İso hem de Oruç ölümle burun buruna geldi.

