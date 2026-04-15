ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm izle | 15 Nisan 2026 Çarşamba

atv'nin reyting rekortmeni programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", faili meçhul cinayetler, kayıp dosyaları ve toplumsal olayların ele alındığı yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Programın canlı yayın ekranı ve güncel gelişmeleri merak edenler için yayında.

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yüzde doksan görme engelli Erdal Kaya, kendisi gibi görme engelli olan eski eşi Dilara Tetik'i aramak için Ankara'dan Müge Anlı'ya geldi. Dilara Tetik, kaybının 16. Gününde Müge Anlı'da bulundu. Yayına bağlanan Dilara Tetik, "Kocam Erdal, 16 aylıkken çocuğumuzu 7. kattan düşürdü. Çocuk devlet koruması altına alındı. Biz de boşandık" açıklamasında bulunmuştu.

Dilara Tetik ve sosyal medyadan tanıştığı Süleyman Bey canlı yayına gelerek Erdal Kaya ile yüzleşti. Evlenmek için gerekli başvuruları yaptıklarını söyleyen Süleyman Bey, Dilara Tetik'i kandırma iddialarını reddetti.

KÜBRA KURU'NUN 29 YILLIK ŞÜPHELİ AKIBETİ

1993 yılında doğar doğmaz evlatlık verilen ve ardından 3,5 yaşındayken kaçırıldığı söylenen Kübra Kuru'nun sır dolu kaybı Müge Anlı'da konuşulmaya devam etti. 29 yıldır hiçbir haber alınamayan Kübra Kuru'yu evlat edinen Bilal Kuru'nun çelişkili ifadeleri canlı yayında dikkat çekti.

Kübra'nın biyolojik babası Ahmet Köse canlı yayına bağlanarak şoke edici iddialarda bulundu. Bilal Kuru'nun diğer kızına uygunsuz davranışlarda bulunduğunu söyleyen Ahmet Köse'nin açıklamaları canlı yayına bomba gibi düştü.

Bilal Kuru'nun sık sık bahsettiği Kübra Kuru'nun biyolojik annesinin kuzeni Arif Peker, Müge Anlı'ya konuştu. Kübra Kuru'nun evlatlık verildiğini ve kaybolduğunu karakola ifade vermeye gittiğinde öğrendiğini söyleyen Arif Peker, "Benim bu olayla hiçbir şekilde alakam yoktur" dedi.

Bilal Kuru'nun herkese iftira attığını söyleyen Arif Peker, "İşin gerçeğini o anlatacak" dedi. Taraflar canlı yayında karşı karşıya gelirken, Müge Anlı Bilal Kuru'nun eşinin ifadesini canlı yayında okudu.

Bilal'in eşinin komşusuna 'Kocam beni öldürecek' şeklinde not bıraktığı öldürüldü. Kayıp olan Kübra Kuru'nun ablası Ümmühan Köse ile ilgili de dikkat çekici ifadeler canlı yayında açığa çıktı.