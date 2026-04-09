Müge Anlı canlı izle: 9 Nisan 2026 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm

atv'nin reyting rekortmeni programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", faili meçhul cinayetler, kayıp dosyaları ve toplumsal olayların ele alındığı yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Programın canlı yayın ekranı ve güncel gelişmeleri merak edenler için yayında.

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

📺 MÜGE ANLI CANLI NASIL İZLENİR?

Sevilen programı canlı izlemek isteyenler için birkaç farklı seçenek bulunuyor:

atv resmi web sitesi üzerinden canlı yayın sekmesini ziyaret ederek programı anlık olarak takip edebilirsiniz.

atv YouTube kanalı üzerinden yayınlanan bölümlere ve öne çıkan kesitlere ulaşabilirsiniz.

Kaçırılan bölümler için atv'nin resmi platformunda yer alan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" sayfasından tüm bölümler arşiv olarak izlenebilir.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Doğar doğmaz evlatlık verildi, 3,5 yaşındayken kaçırıldığını söyledi.Ali Köse, kardeşini evlatlık alan Bilal Kuru ile karşı karşıya...

Ali Köse, 1993 yılında doğar doğmaz evlatlık verilen ve ardından 3,5 yaşındayken kaçırıldığı söylenen kız kardeşi Kübra'yı aramak için stüdyoya geldi. Bugün ise canlı yayında Bilal Kuru var. Kübra'yı evlat edinen kişi. Ali dün iddialarını anlattı.' Dedi. Bilal, 'Sanki kendimizden olmuş gibiydi biz çok sevmiştik.' Dedi. Evlatlık vermediğini, Kübra'nın kaçırıldığını söyleyen baba, ağabeyiyle karşı karşıya...

3,5 yaşındayken kaybolan çocuğa ne oldu? ''Kübra, Bilal Bey'in dediği gibi Almanya'ya evlatlık verildi''

Hacer İnci'nin eniştesi yayına bağlandı. Bedrettin Bey, 'Doğrudur. Valla benim bacanağım 1,5 yıl burada kaldı. Çocuk bizi rahatsız ediyormuş onu rahatsız ediyormuş götürmüşler çocuğu. Biz hala akrabayız. Vize şeklinde almışlardı. Baya zaman geçmişti.' Dedi.

40 yaşındaki Fatih Doğan, dün 3,5 aylık bebeği ile birlikte kayboldu.

3,5 aylık bebeğiyle giden kocasını aramaya canlı yayına geldi. Rabia Sena Doğan, eşinin psikolojik sorunları olduğunu söylerken bebeğinin hayatından endişe ettiğini de ekledi.

3,5 aylık bebek ve babası bulundu. Aile Bakanlığı konuya müdahil oldu.

Rabia Sena Doğan bir buçuk yıllık eşi Fatih Doğan'ın henüz 3,5 aylık olan bebeklerini dün kaçırdığını iddia ederek yardım istemişti. Dakikalar içinde Fatih Doğan bulundu, bebeğini annesine vermeyeceğini uzaklaştırma kararı çıkarttığı söyledi.