Müge Anlı atv canlı izle: 8 Nisan 2026 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm

atv'nin reyting rekortmeni programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", faili meçhul cinayetler, kayıp dosyaları ve toplumsal olayların ele alındığı yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Programın canlı yayın ekranı ve güncel gelişmeleri merak edenler için yayında.

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mobil uygulama üzerinden ulaşım hizmeti veren 53 yaşındaki Mehmet Çiflikci, 3 Nisan'da aracıyla İstanbul'dan kaybolmuştu. Karısı, oğlu ve kız kardeşi Mehmet Çiflikci'yi aramak için Müge Anlı'nın kapısını çalmıştı. Günler sonra acı haber geldi ve Mehmet Çiftlikci kaybının dördüncü gününde aracında ölü bulundu. 112 acil servis çalışanlarının sağlık muayeneleri sonucunda 4 çocuk babasının hayatını kaybettiği anlaşıldı. Ailenin olay yerine ulaşması ile yürek burkan anlar yaşandı. Eş Kezban Çiflikci olay yerinde fenalaşınca sağlık ekipleri müdahale ederken, oğlu Oktay Çiflikci gözyaşları için babasının dedesi ile aynı kaderi yaşadığını anlattı.

Ali Köse, 1993 yılında doğar doğmaz evlatlık verilen ve ardından 3,5 yaşındayken kaçırıldığı söylenen kız kardeşi Kübra Kuru'yu aramak için stüdyoya geldi. Doğduktan hemen sonra Bilal ve Hatice Kuru çiftine evlatlık verilen Kübra Kuru'nun 3,5 yaşındayken kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığını öne sürüldü. Ali Köse'nin babası Ahmet Köse canlı yayına bağlandı. Evlatlık verilen ailenin kızının kaybolmasında kendisini suçladıklarını söyleyen Ahmet Köse, "Ben almışım satmışım. Biz evde 8 kişiyiz zaten. Biz açık da kaldık ben baktım çocuklarıma. Çocuğumu satacak biri değilim. Yediler içtiler borçları vardı, sattılar kızı" dedi.

65 yaşındaki Uğur Sertbaş'ı İzmir'den Müge Anlı'ya getiren kendisinden 20 yaş küçük olan 28 günlük eşi tarafından yaklaşık 600 bin lira dolandırılıp kapı dışarı edildiği iddiasıydı. Tek isteğinin yuva kurmak olduğunu söyleyen Uğur Sertbaş, "Benim amacım yuva kurmaktı Selin'in amacı beni dolandırmakmış. 130 bin annesinin borcunu ödedim. 400 bin liralık altın aldırdı. Borçlarını ödetti, sonra beni terk etti" dedi.

28 günlük evliliğindeki sorunları Müge Anlı'ya anlatan Uğur Sertbaş, eşinin dövme yaptırdıktan sonra evden gittiğini söyledi. İddiaların odağındaki eş Selin Sertbaş canlı yayına bağlandı.

Uğur Bey ile görücü usulü evlendiklerini söyleyen Selin Sertbaş, "Dövme yaptırdım diye bana çok kötü sözler söyledi" dedi. Ailesine de çok kötü sözler söylediğini iddia eden Selin Sertbaş, altınları geri vermeyeceğini söyledi.

2013 yılında Ordu'dan sırra kadem Hatice Bayer'in kaybı Müge Anlı'da gündeme geldi. 13 yıldır yeğeninden haber alamayan amca Cavit Bey şüphe oklarını Hatice Bayer'in boşanma aşamasındaki eşi Metin'e çevirmişti. 13 yıldır hiçbir haber alınamayan kadının eşiyle yaşadığı sorunlar canlı yayında konuşulurken bir başka isim Engin Hancar da hakkındaki iddialara yanıt verdi.