Babasıyla aynı kaderi paylaştı! Müge Anlı'da aranan Mehmet Çiftlikci'nin kahreden sonu

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir endişeyle aranan Mehmet Çiflikci'den acı haber geldi. Sağlık sorunları nedeniyle hayatından endişe edilen Çiflikci, duyarlı bir izleyicinin dikkati sayesinde park halindeki aracının içinde cansız halde bulundu. Acı haberi canlı yayında alan ailesi gözyaşlarına boğulurken, talihsiz adamın oğlundan gelen kahreden açıklama yürekleri dağladı.

atv'nin ilgiyle izlenen programı Müge Anlı'da günlerdir aranan 53 yaşındaki Mehmet Çiflikci'den acı haber geldi. 3 Nisan'da İstanbul'da aracıyla birlikte kaybolan dört çocuk babası Çiflikci, bir izleyicinin dikkati sayesinde aracının içinde hayatını kaybetmiş halde bulundu.

CANLI YAYINDA GELEN ACI HABER

Mehmet Çiflikci'nin ailesi, kendisinden haber alamayınca Müge Anlı'ya başvurmuştu. Arama çalışmaları sürerken, programı izleyen Serhan Balcı isimli bir vatandaş, Dolapdere semtinde ilerlerken ekranda gördüğü plakayı fark etti. Aracın yanına gidip kontrol ettiğinde Çiflikci'nin şoför koltuğunda hareketsiz yattığını görerek durumu ekiplere bildirdi.

O izleyici, geçtiğimiz gün, Çiflikci'yi gördüğünü ve "Sanki hipnoz altındaymış gibi ilginç bir hali vardı" sözleriyle dikkat çeken bir iddiada bulunmuştu.

OLAY YERİNDE İLK İNCELEMELER

Taksim Meydanı'na yakın bir noktada park halindeki aracın içerisinde bulunan Çiflikci'nin, yapılan ilk sağlık kontrollerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk tespitlere göre;

Vücudunda herhangi bir darp, kesici alet veya ateşli silah yarası bulunmuyor.

Ölümün doğal nedenlerle (kalp krizi veya beyin kanaması) gerçekleşmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Aracın kapısının açık olduğu ve Çiflikci'nin şüpheli bir şekilde hayatını kaybettiği öne sürüldü.

BABASIYLA AYNI KADERİ PAYLAŞTI

Olay yerine gelen Çiflikci'nin ailesi büyük bir yıkım yaşadı. Oğlu Oktay Çiflikci, babasının ölümüyle ilgili kahreden bir detayı paylaştı. Babasının da yıllar önce benzer bir şekilde aracının yanında kalp krizi geçirerek vefat ettiğini ve onu da kendisinin bulduğunu söyledi.

"EN BÜYÜK HAYALİYDİ"

Kız kardeşi Yeliz ise ağabeyinin hayallerinden bahsederek, "Köye yerleşmek istiyordu, ev yapacağım diyordu. En büyük hayali buydu. Müge Anlı'dan Allah razı olsun" dedi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ İNCELENECEK

Programda değerlendirmelerde bulunan Şevki Hoca ise ölüm nedenine ilişkin çarpıcı bir ihtimali gündeme getirdi.

Çiflikci'nin damar yırtılması sonucu beyin kanaması geçirmiş olabileceğini belirten uzman isim, bu tür durumlarda önce kafa karışıklığı, ardından yön duygusunda bozulma ve dengesizlik yaşandığını, zamanında müdahale edilmemesi halinde ise tablonun ölümle sonuçlanabileceğini ifade etti.

Yapılan ilk incelemelerde Mehmet Çiflikci'nin vücudunda herhangi bir darp, kesici alet ya da bıçak yarasına rastlanmadığı öğrenildi. Olayla ilgili kesin ölüm nedeni yapılacak detaylı incelemelerin ardından netlik kazanacak.

