Babasıyla aynı kaderi paylaştı! Müge Anlı'da aranan Mehmet Çiftlikci'nin kahreden sonu

Giriş Tarihi: 07 Nisan 2026 13:39 Son Güncelleme: 07 Nisan 2026 13:46 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir endişeyle aranan Mehmet Çiflikci'den acı haber geldi. Sağlık sorunları nedeniyle hayatından endişe edilen Çiflikci, duyarlı bir izleyicinin dikkati sayesinde park halindeki aracının içinde cansız halde bulundu. Acı haberi canlı yayında alan ailesi gözyaşlarına boğulurken, talihsiz adamın oğlundan gelen kahreden açıklama yürekleri dağladı.

atv'nin ilgiyle izlenen programı Müge Anlı'da günlerdir aranan 53 yaşındaki Mehmet Çiflikci'den acı haber geldi. 3 Nisan'da İstanbul'da aracıyla birlikte kaybolan dört çocuk babası Çiflikci, bir izleyicinin dikkati sayesinde aracının içinde hayatını kaybetmiş halde bulundu.

CANLI YAYINDA GELEN ACI HABER Mehmet Çiflikci'nin ailesi, kendisinden haber alamayınca Müge Anlı'ya başvurmuştu. Arama çalışmaları sürerken, programı izleyen Serhan Balcı isimli bir vatandaş, Dolapdere semtinde ilerlerken ekranda gördüğü plakayı fark etti. Aracın yanına gidip kontrol ettiğinde Çiflikci'nin şoför koltuğunda hareketsiz yattığını görerek durumu ekiplere bildirdi. MÜGE ANLI CANLI YAYININDA KAHREDEN HABER

O izleyici, geçtiğimiz gün, Çiflikci'yi gördüğünü ve "Sanki hipnoz altındaymış gibi ilginç bir hali vardı" sözleriyle dikkat çeken bir iddiada bulunmuştu.

OLAY YERİNDE İLK İNCELEMELER Taksim Meydanı'na yakın bir noktada park halindeki aracın içerisinde bulunan Çiflikci'nin, yapılan ilk sağlık kontrollerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk tespitlere göre; Vücudunda herhangi bir darp, kesici alet veya ateşli silah yarası bulunmuyor. Ölümün doğal nedenlerle (kalp krizi veya beyin kanaması) gerçekleşmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Aracın kapısının açık olduğu ve Çiflikci'nin şüpheli bir şekilde hayatını kaybettiği öne sürüldü.