atv Müge Anlı canlı izle: 25 Mart 2026 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm

atv’nin reyting rekortmeni programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", faili meçhul cinayetler, kayıp dosyaları ve toplumsal olayları ele alan yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Programın canlı yayın ekranı ve güncel gelişmeleri merak edenler için yayında.

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

24 yaşındaki Mehmet Karka, 2 ay önce Zonguldak'tan kayıplara karışmıştı. Annesi Güllü, oğlunu bulması için gözyaşları içinde Müge Anlı'dan yardım istemişti. Mehmet Karka aylar sonra bulundu ve canlı yayında duygu dolu kavuşma gerçekleşti.

Aylardır çalıştığını söyleyen Mehmet Karka, annesinin birlikte yaşadığı İbrahim Bey'in kendisine kötü davrandığı için evden ayrıldığını söyledi.

Bursa'dan kaçırılıp İstanbul'da alıkonulduğu iddia edilen Hatice Teker, kaybının 10. Gününde Müge Anlı'da bulundu.

Genç kız ailesinin düşündüğü gibi kendisinden yaşça büyük Bahar Hanım'ın yanındaydı. Yayınımızın ardından Müge Anlı'nın çağrısına kulak veren Hatice Teker ailesinin yanına dönmek istedi. Sosyal medyadan tanıştığı kişi aracılığıyla Bahar Hanım'ın yanına gittiğini söyleyen Hatice Teker, pişmanlığını canlı yayında dile getirdi.

30 yaşındaki INGA Bayramovna, hiç görmediği babası Bayram Gökmen'i aramak için Rusya'dan Müge Anlı stüdyosuna geldi.

Biyolojik babası Bayram Gökmen'in Samsun'lu olduğunu söyleyen INGA Bayramovna, "Annem Azeri, ben Moskava'da doğdum büyüdüm. Artık babamı görmek ve tanımak istiyorum" dedi. INGA Bayramovna'nın yıllar içinde beklediği haberi Müge Anlı canlı yayında verdi. Müge Anlı, "Babanı buldum. Bayram Bey evli ve iki çocuk babası. Eşiyle birlikte sokağa çıkmış onlara ulaşamıyoruz şu an..." dedi. Müge Anlı, Bayram Gökmen'in ailesinin Inga'yı bilmediğini söyleyerek Inga'nın düşüncelerini sordu.

Murat Şener 30 yıldır hiç görmediği annesini aramak için Müge Anlı'ya geldi. Murat Şener'in annesi Hilal Dallı, bir günde bulundu.

Yıllardır görmediği oğluyla canlı yayında konuşan Hilal Dalı, "Ben yıllardır onun varlığını biliyordum. Ben yetiştirme yurdunda büyüdüm, Murat'ın aynı babadan ağabeyi var. Ağabeyi Ankara Sincan'da oturuyor" dedi. Murat'ın babasından şiddet gördüğü için ayrıldığını ve kendini herkesten gizlediğini söyleyen Hilal Dalı, yıllarca yaşadığı acıları canlı yayında anlattı.

82 yaşındaki Yaşar Aktaş, 17 Mart 2024 tarihinde İzmir'deki yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu. Annesinin ölümünü şüpheli bulan Elif Aktaş, gerçeklerin açığa çıkması için stüdyoya geldi.

Elif Hanım'ın iddiasına göre annesinin ölümünün perde arkasında ağabeyi ve ablası vardı. Yaşlı kadının bir cinayete kurban gidip gitmediği tartışıldı. Büyük ve küçük kardeşler, ortanca kardeşleriyle canlı yayında yüzleşti.